Futbalistov Spartaka čaká duel so Škrtelom, zlá kondícia Fenerbahce nie je pre „andelov“ výhodou

ISTANBUL 3. septembra (WebNoviny.sk) - Tréner futbalistov FC Spartak Trnava Radoslav Látal si nemyslí, že by jeho mužstvo bolo vo výhode pre zlý vstup tímu Fenerbahce Istanbul do sezóny 2018/2019.

Český kouč tvrdí presný opak a je presvedčený, že hráči tureckého klubu urobia všetko pre to, aby uspeli vo štvrtkovom stretnutí 2. kola D-skupiny Európskej ligy UEFA 2018/2019 proti jeho zverencom. Popredný turecký klub neuspel v troch zápasoch po sebe.

"Andelov" čaká búrlivá atmosféra

V úvodnom dueli Európskej ligy podľahol domácemu Dinamu Záhreb jasne 1:4, v tabuľke tamojšej najvyššej súťaži mu patrí po siedmich kolách s dvoma víťazstvami a jednou remízou štrnáste miesto.

"Vieme, že súperovi nevyšiel začiatok sezóny, rovnako ako nám. Fenerbahce považujeme za veľmi kvalitného súpera. Boli vyžrebovaní z prvého koša a to silu istanbulského mužstva iba potvrdzuje. Proti nám budú chcieť veľmi uspieť, pretože sú pod tlakom. Čaká nás veľmi náročný súboj. Sila súpera je obrovská, je to špičkové družstvo. Pre nás je zlá forma Fenerbahce nevýhoda, pretože ďalšie zaváhanie by bol pre nich veľký problém a zrejme sa naňho výborne pripravia," zhodnotil na stredajšej predzápasovej tlačovej konferencii kouč Látal.

Na hráčov aktuálneho slovenského majstra čaká v Turecku búrlivá atmosféra, "andeli" sa jej nechcú zľaknúť. "Pre mojich chlapcov to bude sviatok. Keď sme hrali v Belehrade, bolo to podobné, ale tu je štadión uzavretejší, takže to bude ešte niečo iné. Napriek všetkému chceme uspieť a urobíme pre to maximum," dodal 48-ročný český tréner.

Zahrajú si proti Škrtelovi

Futbalisti Spartaka sa na zápas tešia. Okrem výbornej kulisy ich podľa všetkého čakajú aj súboje proti kapitánovi reprezentácie SR Martinovi Škrtelovi.

"Pre nás je to obrovská odmena za dlhú a náročnú cestu cez predkolá. Nebolo jednoduché dostať sa až sem. Chceme si to užiť a zároveň hrať našim štýlom, vďaka ktorému sme sa sem dostali. Musíme robiť to, čo nás zdobilo doteraz. Keď sa na nás príde pozrieť 30 či 40-tisíc ľudí, je to jednoducho paráda. Je to sen každého futbalistu. Crvena zvezda bola predkrm, Fenerbahce bude hlavný chod," povedal kapitán trnavského klubu Boris Godál.

"Zahrať si proti Martinovi Škrtelovi je veľká vec. Myslím si, že aj on asi ešte nehral proti slovenskému tímu. Môže to byť pekná konfrontácia," doplnil.

Látal sa vyjadril aj ku zdravotnému stavu svojho kádra. Pri tvorení zostavy ho neovplyvnia výrazné obmedzenia. "Prišli sme s 22 hráčmi, doma zostal iba dlhodobo zranený Anton Sloboda. Je tu s nami aj Čonka, ktorý ešte nemôže nastúpiť. Ostatní sú zdraví a pripravení hrať," uzavrel rodák z Olomouca.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !