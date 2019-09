Futbalistom roka je už ôsmykrát Marek Hamšík, najlepším trénerom je Nestor El Maestro

ŠAMORÍN 18. marca (WebNoviny.sk) - Najlepším futbalistom Slovenskej republiky za rok 2018 sa stal obhajca Marek Hamšík, druhé miesto obsadil Milan Škriniar, tretí je Stanislav Lobotka.

Rovnaké poradie na "medailových" priečkach bolo aj za rok 2017. Slávnostné vyhlásenie výsledkov 26. ročníka ankety denníka Pravda, na ktorej po 17. raz participoval aj Slovenský futbalový zväz (SFZ), sa uskutočnilo v pondelok večer v komplexe x-bionic v Šamoríne.

Tridsaťjedenročný stredopoliar Hamšík (nar. 27. júla 1987), ktorý po takmer dvanástich rokoch strávených v talianskom klube SSC Neapol odišiel pred mesiacom v polovici februára do Číny a dohodol sa s účastníkom tamojšej najvyššej súťaže Ta-lien I-fang na zmluve na tri roky, získal rekordné ôsme prvenstvo (ešte aj za roky 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016 a 2017), čím sa výraznejšie odpútal od tradičného konkurenta Martina Škrtela.

Bývalý dlhoročný stopér anglického FC Liverpool a v súčasnosti hráč tureckého Fenerbahce Istanbul triumfoval štyrikrát - za roky 2007, 2008, 2011 a 2012. Tri razy v tejto ankete dominoval Dušan Tittel (1995, 1996 a 1997), Hamšík ho za rok 2015 "hetrikom" vyrovnal, o rok neskôr predstihol a potom ešte dva razy posunul rekordný zápis tým, že uspel šiestykrát v sérii.

Z celkového primátu sa dosiaľ tešilo naďalej 13 slovenských futbalistov, v ostatných dvanástich ročníkoch nebol iný víťaz ako Hamšík alebo Škrtel. "Úžasné. Ďakujem spoluhráčom z reprezentácie, klubu, rodine, mojej manželke a mojim krásnym trom deťom. Veľmi ťažko sa to obhajuje, toto ocenenie si veľmi vážim," uviedol v priamom televíznom prenose JOJ Plus Marek Hamšík.

Rodák z Banskej Bystrice mal v hlasovaní 36 odborníkov (20 trénerov a 16 novinárov) z 360 možných spolu 350 bodov a prevzal víťaznú trofej s vyobrazenou loptou na podnose.

V hlavnej ankete "Futbalista roka 2018", ktorá má názov Cena Jána Popluhára (najlepší slovenský futbalista 20. storočia zomrel 6. marca 2011 vo veku 75 rokov, pozn.), skončil na druhej priečke s odstupom 36 bodov obranca Interu Miláno Milan Škriniar, ktorý prišiel na San Siro v lete 2017 z konkurenčnej Sampdorie Janov za odstupné 25 miliónov eur, stal sa tak najdrahším slovenským futbalistom v histórii.

Tretie miesto už s výraznejším 82-bodovým odstupom za víťazným Hamšíkom patrí defenzívnemu stredopoliarovi Stanislavovi Lobotkovi, hráčovi španielskej Celty Vigo.

Za medailovými stupňami štvrtý s 27-bodovým mankom na tretieho Lobotku skončil brankár anglického klubu Newcastle United Martin Dúbravka, piaty je spomenutý štvornásobný držiteľ hlavného ocenenia Martin Škrtel a najlepší poltucet dopĺňa krídelník ruského Zenitu Petrohrad Róbert Mak.

Na lístkoch v hlavnej ankete sa tentoraz objavilo dovedna 24 hráčov s minimálne jedným hlasom, historické minimum bolo za rok 2014 - len 21 hráčov, v uplynulom ročníku figurovalo v hlavnej ankete 23 futbalistov. Najviac mien bolo v nominácii za rok 1999 - až 46, vtedy však hlasovalo až 50 ľudí. Dvojici Patrik Hrošovský a Adam Nemec, ktorí obsadili 11. miesto, chýbalo 20 bodov na umiestnenie v prvej desiatke.

V siedmich prípadoch ide o rovnaký menoslov futbalistov v Top 10 ako v uplynulom ročníku, novými v porovnaní s minulým rokom sú Martin Dúbravka, Ondrej Duda (obaja sú aj absolútnymi nováčikmi v prvej desiatke) a Miroslav Stoch (do elitnej desiatky sa vracia po piatich rokoch), ktorí vystriedali medzi elitou Jána Ďuricu, Petra Pekaríka a Adama Nemca.

V 26. ročníku ankety posunul svoj rekordný zápis Martin Škrtel, ktorý je v hlavnej kategórii štrnástykrát po sebe v prvej desiatke, čo ešte nikto nedokázal a dosiaľ sa to nikomu nepodarilo. Škrtel sa výraznejšie odpútal od Miroslava Karhana, ktorý bol deväťkrát v rade medzi najlepšími.

Karhana už predvlani predstihol Hamšík, teraz je už 12. raz za sebou v elitnej desiatke, navyše keď Marek Hamšík bodoval v hlavnej ankete, vždy skončil na prvom alebo druhom mieste v celkovom poradí. Karhan však zostáva rekordérom v tom, že bodoval v hlavnej ankete až 18-krát.

Po ôsmy raz (predtým aj za roky 2003, 2006, 2009, 2010, 2013, 2016, 2017) sa v histórii ankety stalo, že v Top 10 figurujú iba futbalisti, pôsobiaci v zahraničných kluboch. Za rok 2011 to legionárom "pokazil" Karhan (po návrate z nemeckého Mainzu v lete 2011 bol oporou FC Spartak Trnava) a za roky 2012, 2014 a 2015 Viktor Pečovský z MŠK Žilina.

Ďalším vrcholom pondelňajšieho galavečera v Šamoríne bolo uvedenie laureátov do Siene slávy slovenského futbalu (SSSF), kde po premiére a jedenástich legendách zaradili za roky 2016 a 2017 päticu, doterajší počet 21 sa teraz zvýšil o ďalších päť mien.

Do dvorany celospoločenského rešpektu a všeobecného uznania sa dostali tri žijúce osobnosti Ladislav Jurkemik (bývalý tréner slovenskej reprezentácie, majster Európy 1976 v Belehrade), Alexander Vencel (víťaz PVP 1969 v drese Slovana Bratislava a majster Európy 1976) a Milan Služanič (prvý šéf Slovenského futbalového zväzu v jeho novodobej samostatnej histórii) a dvaja in memoriam: jedna z najväčších postáv svetového futbalu v 50. rokoch 20. storočia, legenda FC Barcelona Ladislav Kubala (reprezentoval tri krajiny - Československo, Maďarsko a Španielsko) a futbalista, tréner i pedagóg Ladislav Kačáni (ako hráč účastník MS 1954).

Tento menoslov vybrala čestná rada SSSF v súlade so štatútom SSSF na základe nominačnej listiny navrhnutých tzv. výkonnou komisiou Siene slávy slovenského futbalu.

Na slávnosti v Šamoríne vyhlásili aj výsledky ďalšej "známej" ankety Cena Petra Dubovského pre najlepšieho mladého futbalistu do 21 rokov. Víťazom sa stal po prvý raz Dávid Hancko (nar. 13. decembra 1997).

Dvadsaťjedenročný ľavý obranca talianskeho klubu AC Fiorentina získal v ankete Pravdy a SFZ 16 bodov a pred druhým v poradí, Samuelom Mrázom z talianskeho FC Empoli (v súčasnosti hosťuje v druholigovom FC Crotone), mal náskok 10 bodov.

Hancko prevzal zarámovaný dres s číslom 10 Petra Dubovského. ktorý mu odovzdala mama tragicky zosnulého bývalého útočníka ŠK Slovan Bratislava Darina.

Okrem spomenutých dvoch ankiet a laureátov do Siene slávy slovenského futbalu vyhlásili v Senci aj najlepšiu slovenskú futbalistku - Dominiku Škorvánkovú. V súčasnosti hráčka nemeckého klubu Bayern Mníchov obhájila svoje prvenstvo a celkovo jej patrí už ôsmy primát, siedmy za sebou (aj za roky 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 a 2017).

Trénerom roka 2018 v SR je Nestor El Maestro, ktorý po 45 rokoch doviedol vlani v lete FC Spartak Trnava k majstrovskému titulu v najvyššej slovenskej súťaži.

Druhé miesto obsadil kouč ŠK Slovan Bratislava Martin Ševela, tretí medzi trénermi za rok 2018 je Vladimír Weiss, pôsobiaci na lavičke gruzínskej reprezentácie. Zaujímavosťou je, že za rok 2017 uspeli hneď dvaja kandidáti. O cenu sa delili Pavel Hapal a Ján Kozák, ktorí dostali zhodne 60 bodov. V tejto edícii sa však ani jeden z nich nedostal do najlepšej trojky.

"Cenu fanúšikov" za rok 2018 dostal v internetovom hlasovaní Milan Škriniar a obhájil prvenstvo z predchádzajúceho ročníka, predtým sa dva razy tešil Marek Hamšík, ten zasa narušil hegemóniu Martina Škrtela (uspel trikrát za sebou - v rokoch 2012, 2013 a 2014).

Už dlhšie boli známe a organizátormi zverejnené výsledky ďalšej ankety. Najlepším hráčom účinkujúcim v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži Fortuna lige sa stal za rok 2018 obranca Boris Godál z majstrovského Spartaka Trnava (v januári prestúpil do zahraničia - cyperského AEL Limassol, pozn.) so ziskom 47 bodov tesne pred slovinským kanonierom v službách ŠK Slovan Bratislava Andražom Šporarom (46 b.), tretí s 35 bodmi skončil marocký krídelník "belasých" Moha.

Obhajca prvenstva - stredopoliar MŠK Žilina Michal Škvarka figuruje na piatej priečke.

Cena Petra Dubovského pre najlepšieho mladého futbalistu do 21 rokov za rok 2018

Najlepší tréner roka 2018

aspoň jeden hlas dostalo 16 kormidelníkov

1. Nestor El Maestro (FC Spartak Trnava) 60, 2. Martin Ševela (ŠK Slovan Bratislava) 44, 3. Vladimír Weiss st. (reprezentácia Gruzínska) 36, 4. Ján Kozák (reprezentácia SR) 22, 5. Adrián Guľa (reprezentácia SR do 21 rokov - MŠK Žilina) 14, 6. Radoslav Látal (FC Spartak Trnava) 13, 7. Peter Hyballa (FC DAC 1904 Dunajská Streda) 5, 8. Pavel Hapal (reprezentácia SR), Marco Rossi (FC DAC 1904 Dunajská Streda) a Anton Šoltis (MFK Zemplín Michalovce) po 3, 11. Oto Brunegraf (reprezentácia SR - reprezentácia SR do 21 rokov) 2, 12. Marek Bažík (reprezentácia SR do 17 rokov), Michal Gašparík st. (ŠKF iClinic Sereď), David Holoubek (MFK Ružomberok), Norbert Hrnčár (MFK Karviná/ČR - MFK Ružomberok) a Jaroslav Kentoš (MŠK Žilina) po 1