Futbalista Cesc Fábregas mení dres, v Monaku ho čaká boj o záchranu v Ligue 1

MONAKO 12. januára (WebNoviny.sk) – Španielsky futbalista Cesc Fábregas bude pokračovať v kariére vo francúzskom klube AS Monaco. Tridsaťjedenročný Fábregas prichádza do predposledného tímu najvyššej francúzskej súťaže z anglickej Chelsea, dohodol sa do júna 2022. Sprievodnou pikantériou tohto transferu je fakt, že Fábregas bude pôsobiť pod vedením Thierryho Henryho, s ktorými kedysi hrával v londýnskom Arsenale.

Kreatívny stredopoliar Fábregas má za sebou bohatú a úspešnú kariéru so zastávkami v Arsenale, FC Barcelona a Chelsea, ale teraz ho čaká boj o záchranu v Ligue 1. "Kniežatám" patrí v tabuľke predposledná 19. priečka so ziskom 13 bodov z 18 zápasov a 5-bodovým odstupom na Amiens v nezostupovej zóne.

Monackí hráči dosiaľ v tejto sezóne nazbierali iba 3 víťazstvá, ale až 11 prehier. "Prišiel som, aby som pomohol Monaku. Je to nová výzva v mojom futbalovom živote. Už v nedeľu nás čaká veľký zápas proti Marseille. Cítim vzrušenie", uviedol Fábregas, majster sveta aj dvojnásobný majster Európy so španielskou reprezentáciou.

Pre "kniežatá" je Fábregas už štvrtou zimnou posilou po brazílskom obrancovi Naldovi zo Schalke 04 Gelsenkirchen, záložníkovi tureckého Antalyasporu Williamovi Vainqueurovi a francúzskom obrancovi Fodém Ballovi-Tourém, ktorý prišiel z konkurenčného Lille.

