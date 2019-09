Futbal sa hrá na body a my sme ich nezískali, hovorí sklamaný tréner Kozák po prehre v Ľvove

ĽVOV 9. septembra (WebNoviny.sk) - Slovenská futbalová reprezentácia sa z ukrajinského Ľvova vracia bez bodu.

Zverenci trénera Jána Kozáka totiž vo svojom premiérovom vystúpení v novovytvorenej Lige národov podľahli domácej Ukrajine tesne 0:1 gólom Andrija Jarmolenka z pokutového kopu.

Možností na gól ako šafranu

"Nemôžem jednoznačne povedať, či to bol zákrok na penaltu alebo nie. Keď som sa však spýtal chlapcov, tak mi povedali, že nie. Je náročné k tomu niečo povedať,“ povedal po stretnutí hlavný kouč Kozák na margo inkriminovaného momentu zo 78. minúty.



Na hracej ploche pred prázdnymi tribúnami to boli dlho taktické šachy. Súperi sa pozorne strážili a možností na gól bolo ako šafranu. „Súperi mali pred sebou rešpekt, preto šance prichádzali len veľmi ťažko. Chlapci zo seba vydali veľmi veľa síl a aj preto ma mrzí, že to dopadlo takto. Futbal sa hrá na body a my sme ich nezískali,“ pokračoval sklamaný tréner reprezentácie SR.

Nezaslúžili si prehrať

Podľa Jána Kozáka nedeľňajší zápas ukázal, ze sa stretli dve kvalitné mužstvá so silnými individualitami. „Vyvíjalo sa to tak, ako sme si predstavovali, takže chlapcom nemôžem nič vyčítať. Škoda, že viaceré veci, najmä v prvom polčase, sme nedotiahli do gólu. Keď sme začínali mať prevahu, prišiel pokutový kop a prehrali sme. Bol to typický remízový zápas, ktorý sa skončil našou prehrou. Cítime teda veľké sklamanie, nezaslúžili sme si prehrať,“ poznamenal skúsený odborník.

Vyjadril aj svoj názor k vývoju v 1. skupine B-skupiny novej súťaže, v ktorej Slováci debutovali v nedeľu. „V skupine sme tri veľmi vyrovnané družstvá. Ukrajinci majú teraz veci pod kontrolou a budem sa im v ďalších dueloch hrať ľahšie,“ myslí si Ján Kozák. Výber Ukrajiny je na tom v súvislosti s celkovým triumfom v skupine veľmi dobre. Slováci ešte nie sú bez šance, ale čaká ich v LN náročná misia. „Do každého duelu ideme s úmyslom zvíťaziť. Aj dnes sme počas zápasu urobili kroky, aby sme získali tri body, nie aby sme udržali nerozhodný výsledok,“ dodal.





