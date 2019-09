Futbal (online): Slovensko – Dánsko

TRNAVA 5. septembra (WebNoviny.sk) – Slovenská futbalová reprezentácia vo svojom prvom zápase v novej sezóne zdolala Dánsko hladko 3:0.

Zverencov trénera Jána Kozáka nasmerovali za úspechom už dva góly do prestávky. Najprv sa v 11. min presnou hlavičkou presadil Adam Nemec a v 37. min pridal druhý zásah Albert Rusnák. V 79. min spečatil slovenský triumf vlastným gólom Adam Fogt.



Pre futbalistov spod Tatier to bolo piate vystúpenie v tomto kalendárnom roku, v ktorom dosiahli tretie víťazstvo. Slovenské mužstvo sa najbližšie predstaví v nedeľu 9. septembra o 15.00 h SELČ v ukrajinskom Ľvove, kde vo svojom úvodnom zápase 1. skupiny B-divízie európskej Ligy národov 2018/2019 nastúpi proti domácej reprezentácii.



Domáci sa od úvodu usadili na súperovej polovici a hneď prvá vážnejšia príležitosť sa skončila gólom. V 11. min Kucka z krídla naservíroval loptu na hlavu Adama Nemca a slovenský hrotový útočník sa zblízka nemýlil – 1:0. Zakrátko sa Weiss snažil individuálne preniknúť do „veľkého vápna“, no obrana hostí v poslednej chvíli stihla zažehnať nebezpečenstvo.



V 20. min sa Dáni rútili do šance, Škrtel pred R. Johanssonom v sklze odvrátil loptu na rohový kop. V 25. min hostia podnikli rýchlu kontru – najprv pokazili finálnu prihrávku a vzápätí Höjbye zblízka prestrelil Kozáčikovu bránku. V 29. min sa Weiss preštrikoval do šestnástky, gólman Haagh mu však strelecký pokus zneškodnil a následne Kucka odmietol možnosť zvýšiť na 2:0.



Po ďalšej akcii Weiss ani na dvakrát neprepasíroval loptu do dánskej siete. V 37. min Slováci pridali druhý gól. Kucka po peknej kombinačnej akcii našiel pred bránkou Alberta Rusnáka a ten prestrelil brankára hostí – 2:0.



Po zmene strán v 49. min striedajúci Mak priťukol Hamšíkovi, lopta z jeho kopačky smerovala nad bránku.



Stredopoliar talianskeho klubu SSC Neapol sa zanedlho prezentoval sympatickými „nožničkami“. V 60. min spálil tutovku Weiss a po ňom neuspel ani Ďuriš.



S pribúdajúcim časom a po viacerých striedaniach tempo zápasu upadlo. Napriek tomu ešte Slováci zveľadili svoj náskok. V 79. min Mak prenikol po ľavej strane a jeho center usmernil Fogt za vlastného gólmana – 3:0.

Hlasy

zdroje: RTVS, SITA



Ján Kozák (tréner SR): „Tak samozrejme sme si to predstavovali troška ináč, že príde veľmi silné Dánsko s kvalitnými hráčmi, účastník majstrovstiev sveta. Pre nás by to bola veľká výzva konfrontovať sily s Dánmi, aby som vedel v akom stave sú hráči. Chceli sme ten zápas vyhrať a chcel som si otestovať niektorých hráčov. Vyhrali sme rozdielom triedy, mohlo byť aj viac. Teraz je najdôležitejšie, aby sme čo najlepšie pripravili na Ukrajinu. No aj tento zápas nás svojim spôsobom preveril, lebo na niektorých postoch nie som ešte ani teraz presvedčený o tom, kto tam bude hrať. Nie je to jednoduché, niektorí hráči nehrávajú. Niektorí s tým nemajú problém, na ďalších je to vidieť, že ta pauza je veľká. Budeme mať dosť roboty, aby sme poskladali mužstvo, ktoré bude úspešné proti Ukrajine.“



Štefan Tarkovič (asistent trénera SR): „Zápas sa vyvíjal v podstate presne tak, ako sme očakávali. Podstatné bolo dostať sa do zakončenia. Dáni zhusťovali obranu a nebolo jednoduché sa cez ňu dostať až k brankárovi. Všetko to boli hráči, ktorí hrajú futbal, boli agresívni, snažili sa a išli do toho naplno. Rozhodne to nebol príjemný súper. “



John Jensen (dočasný tréner Dánska): „Podobnú situáciu som zažil pred 26 rokmi, keď sme sa na poslednú chvíľu dostali na ME 1992 do Švédska, kde sme napokon triumfovali. Čo povedať k dnešnému zápasu? Bolo tu 24 hrdinských chlapcov. Boli povolaní do akcie pred 48 hodinami. Som na nich naozaj pyšný a príjemne šokovaný z toho, ako sa k tomu postavili. Nikdy na to nezabudnem. Bola to moja najkrajšia prehra v živote. Chcel by som na záver dodať jednu vec. V prvom polčase okolo 25. minúty som si všimol, že diváci na tribúnach začali povzbudzovať aj naše mužstvo. Pre mňa to bolo niečo neuveriteľné. Chcem sa tak v mene našich hráčov poďakovať slovenským fanúšikom.“



Albert Rusnák (krídelník SR): „Bol to taký zápas, aký bol. Myslím si, že pre divákov bol nezáživný, ale najdôležitejšie je vyhrať. Vyhrali sme 3:0. Celé je to smutné na jednej strane, ale na tej druhej dôležitejší zápas nás čaká na Ukrajine. Myslím si, že každý stratil pred zápasom trochu motivácie, ale hráme sami pre seba a dôležité bolo dnes zvíťaziť. Aj ľudia museli vedieť, s akým výberom Dáni prišli. Šesť tisíc ľudí je ešte dobrý počet na to, aký to bol zápas.“



Marek Hamšík (stredopoliar SR): „Bolo ťažké motivovať sa na takýto zápas. Čakali sme iného súpera, ale myslím si, že na to všetko je 3:0 možno málo. Pozahadzovali sme ešte veľa šancí, no môžeme byť spokojní. Vieme, že Vlado Weiss je pre nás veľmi dôležitý hráč, ktorý vie vytvoriť druhým šance, takže je dobré, že sa dnes pri šanciach ukázal. Cez víkend som v lige nehral, takže som bol v hlave nastavený, že chcem tento zápas odohrať. Som rád, že som si dnes zabehal, zahral a od zajtra už myslíme na Ukrajinu.“