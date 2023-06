Funkčný a proklientský obchodný register potrebuje Slovensko ako soľ, podnikatelia zmeny vítajú

30.1.2021 (Webnoviny.sk) - Podnikatelia vítajú zmeny vo fungovaní Obchodného registra, ktoré predstavilo Ministerstvo spravodlivosti SR. Materiál je aktuálne v pripomienkovom konaní.

Rezort si od zmien sľubuje najmä zlepšenie fungovania Obchodného registra a v nadväznosti na to aj zlepšenie postavenia Slovenska v hodnoteniach podnikateľského prostredia.

Registrovať by mohli aj notári

Nový, funkčný, elektronický a proklientský register treba podľa výkonného riaditeľa Podnikateľskej aliancie Slovenska Petra Serinu ako soľ.

Obchodný register by mal fungovať na základe nového informačného systému, ministerstvo tiež predpokladá zmenšenie počtu registrových súdov.





Aktuálne máme na Slovensku osem registrových súdov, po novom by mal byť iba jeden, a to Okresný súd v Žiline.





Registrovať by okrem registrového súdu mohli vo vymedzených veciach aj externí registrátori - notári.

Zámer ide správnym smerom

"Jeden registrový súd nevidím ako problém, ak registrátormi budú notári a ideálne, ak by sa ich počet zdvojnásobil, keď už musí ostať numerus clausulus, aby bola služba dostupná," myslí si Serina.





Rezort spravodlivosti predložil do pripomienkového konania aj legislatívny zámer rekodifikácie práva obchodných spoločností.





Zámer ide podľa aliancie v zásade správnym smerom a hovorí zaujímavé veci.





"Uvidíme, ako to ale bude v realite. Rozhodne potrebujeme moderný zákon, reflektujúci 21. storočie. Ideálne, ak by bol súčasťou kodifikácie občianskeho práva," podotkol Serina.

Komplikované ukončenie podnikania

Problémom obchodných spoločností je podľa neho komplikovaný, finančne a byrokraticky náročný spôsob ukončenia podnikania.

Vo vzťahu k akciovým spoločnostiam označil za problematickú veľmi slabú, respektíve žiadnu ochranu minoritných akcionárov, z čoho vyplýva nefunkčná burza cenných papierov.





"To, čo mi v návrhu chýba, je úprava rodinného podniku, respektíve rodinnej s.r.o., rovnako tak osobitný režim riadenia a dedenia v prípade rodinných podnikov. Rovnako v zámere chýba, respektíve nie je jasne vyjadrené, či sa konečne zavedie aj trust, alebo nadácia na správu rodinného majetku," uzavrel Serina.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Piatok 23. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Úlohy sa stanú pre vás neprehľadné. Zapríčiníte si to však len vy, lebo naďalej otáľate s riešením. Popoludní sa konečne pozriete na nejaký problém s odstupom.

Býk 21.4. - 21.5.

Dnešné úspechy, aj keď drobné, vám zvýšia sebadôveru, ktorú tak potrebujete. Konečne sa vám podarí zbaviť pochybností, či postupujete správne. Nechajte sa riadiť intuíciou.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek menším nedorozumeniam i stresom dokážete nemožné. Stačí, aby ste sa len trochu ovládali. Informácie, ktoré získate, sa vám podarí výhodne využiť.

Rak 22.6. - 22.7.

Vaše činy súvisiace so vzťahmi budú mimoriadne úspešné. V zamestnaní sa vám núka vynikajúca ponuka. Mali by ste sa do nej pustiť z plných síl.





Všetky Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?