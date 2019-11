Francúzsky prezident Macron chce znížiť dane aj počet poslancov v parlamente

PARÍŽ 25. apríla (WebNoviny.sk) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok v dlho očakávanom prejave z Elyzejského paláca predstavil súbor opatrení, ktorými by chcel zlepšiť životné podmienky pre nižšie príjmové vrstvy v krajine.

Zreformovanie systému

Macron chce okrem iného znížiť dane, predovšetkým chudobným, chce občanom zjednodušiť spôsob, ako sa môžu domáhať referenda, a tiež chce zreformovať francúzsky volebný systém a parlament.

V jeho dolnej komore, Národnom zhromaždení, by chcel znížiť počet poslancov, a tiež chce posilniť rolu menších politických strán tým, že o časť parlamentných mandátov sa bude rozhodovať pomerným systémom.

Macron chce podľa vlastných slov "znížiť dane najvyššiemu možnému počtu občanov, predovšetkým tým, ktorí pracujú - strednej triede". Našetriť na to chce znížením štátnych výdavkov, a tiež oddialením veku odchodu do dôchodku. To sa však tiež môže stretnúť s nepochopením na strane občanov.

Bohatšie vrstvy

Macron chcel svojimi návrhmi zaimponovať najmä takzvaným žltým vestám, násilnému pouličnému hnutiu, ktoré už od minulého roka protestuje proti jeho ekonomickej politike a proti tomu, že údajne favorizuje bohatšie vrstvy.

Podľa agentúry The Associated Press (AP) je však pravdepodobné, že Macron minimálne časť stúpencov tohto protestného hnutia svojimi návrhmi nenadchne a budú proti nemu protestovať i naďalej.





