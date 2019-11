Francúzsky prezident Macron bude rokovať s Kiskom a Pellegrinim, ale s Dankom sa nestretne

BRATISLAVA 26. októbra (WebNoviny.sk) - Rokovania s najvyššími ústavnými činiteľmi, ale aj s verejnosťou má na programe počas svojej piatkovej návštevy francúzsky prezident Emmanuel Macron.

Ten príde na Slovensko v rámci osláv 100. výročia založenia Československa, po Bratislave ho v sobotu čaká návšteva Prahy, kde bude aj slovenský premiér Peter Pellegrini.

Nie je to prvá návšteva francúzskeho prezidenta na Slovensku, tá prvá bola takmer presne pred piatimi rokmi - 29. októbra 2013 prišiel na pozvanie Ivana Gašparoviča Francois Hollande.

S verejnosťou bude diskutovať o Európskej únii

Piatkovu návštevu sprevádzajú aj masívne dopravné obmedzenia, okrem ciest v bratislavskom Starom meste, cez ktoré sa bude Macron presúvať, uzavrú aj diaľnicu a obchvat.





Macron začne svoju návštevu stretnutím s prezidentom Andrejom Kiskom. Do prezidentského paláca príde o 11:20, predmetom rozhovorov oboch prezidentov bude predovšetkým budúcnosť Európskej únie, situácia v Európe a vo svete a aktuálny vývoj v regióne.





Odtiaľ sa Macron presunie na Bratislavský hrad, kde ho o 12:45 privíta jeho kolega z Európskej rady - premiér Peter Pellegrini. Na Hrade sa bude podávať aj obed. Popoludní o 16:00 bude Macron diskutovať s verejnosťou na tému "Formovanie budúcnosti Európy".

Diskusia sa uskutoční v historickej Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca, kde sa za účasti Francúzska pred viac ako 200 rokmi podpisoval Bratislavský mier. Zaujímavosťou je, že Macron sa nestretne s našim druhým najvyšším ústavným činiteľom - predsedom NR SR Andrejom Dankom.

Hollande sa s predsedom NR SR stretol

"Na základe francúzskej protokolárnej praxe sa francúzsky prezident nestretáva s predsedami parlamentov jednotlivých krajín. Francúzsko má odlišné protokolárne poradie, ako je zvykom u nás. Preto francúzska strana ani nežiadala o prijatie," uviedol pre agentúru SITA odbor komunikácie s médiami a verejnosťou NR SR.





Keď bol na Slovensku francúzsky prezident Francois Hollande, okrem prezidenta Gašparoviča a vtedajšieho premiéra Roberta Fica sa stretol aj s vtedajším predsedom NR SR Pavlom Paškom a primátorom Bratislavy Milanom Ftáčnikom.





Stretnutie Pellegriniho a Macrona v súvislosti s tohtoročnými oslavami nie je prvé. S Pellegrinim, ale aj s českým premiérom Andrejom Babišom, sa Macron stretol 30. júna v Paríži.





Vtedy debatovali o hospodárskej spolupráci, budúcnosti Európskej únie, jej rozpočte a kapitole o pôdohospodárstve či klimatických zmenách. Macron počas vyhlásenia povedal, že Slovensko, Česko a Francúzsko spája spoločný osud a záujem o budúcnosť Európskej únie.

Francúzsko uznalo samostatné Československo

„Žijeme v časoch, ktoré sú pochmúrne, ale musíme nájsť jednotu, efektívnosť a rešpektovať svoje hodnoty,“ povedal Macron. Premiér Pellegrini dodal, že dnes sa musíme báť o hodnoty, ako sú demokracia a sloboda, čo sú presne tie hodnoty, na ktorých bolo založené Československo.





„Aj keď už nie sme v jednom štáte s Českom, sme spolu aj spoločne s Francúzskom súčasťou jednej veľkej európskej rodiny, spoločenstve, ktoré bolo vybudované na troskách vojny, spoločenstve, ktoré nám závidí celý svet,“ pokračoval šéf slovenskej vlády s tým, že pre Slovensko je jedinou alternatívou EÚ, a to aj hodnotovo.





Neskôr premiér Pellegrini odletel do lotrinského mestečka Darney. Toto mestečko má pre vznik Československa, ktorého sté výročie si pripomíname, obrovský význam.





Práve tu 30. júna 1918 francúzsky prezident Raymond Poincaré za prítomnosti Edvarda Beneša odovzdal československú zástavu 21. streleckému pluku československých dobrovoľníkov, ktorých vycvičili vo Francúzsku. Francúzsko ako prvý štát uznalo samostatné Československo vďaka generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. V meste je aj francúzsko-československé múzeum.

Polícia varuje pred dopravnými obmedzeniami

S príchodom francúzskeho prezidenta sú spojené aj dopravné obmedzenia hlavne v širšom centra Bratislavy, ale aj na príjazdových cestách. Od 11:00 budú obmedzenia v premávke pri presune delegácie z bratislavského letiska. Uzatvorený bude diaľničný obchvat D1, a to od Zlatých pieskov po Most SNP, ďalej sa obmedzenia dotknú Einsteinovej a Staromestskej ulice aj Hodžovho námestia.





Tieto obmedzenia budú trvať približne do 11:30. Približne od 12:15 do 12:45 bude uzatvorené Hodžovo námestie a Palisády v úseku po Bratislavský hrad v oboch smeroch.





V čase zhruba od 14:15 do 14:45 budú opäť uzatvorené Palisády, Hodžovo nám. Suché mýto, Nám. SNP, Špitálska, Štúrova a Jesenského ulica. Od 17:00 do 17:30 budú uzatvorené Uršulínska ulica, Nám. SNP, Suché mýto, Hodžovo námestie, Staromestská ulica, Most SNP, Eisteinova ulica a diaľničný obchvat v smere na Trnavu.





"Vodičov, ktorí plánujú na príchod do Bratislavy využiť diaľnicu D1 žiadame, aby tak spravili najneskôr do 10:00, následne vodičom odporúčame využitie diaľnice po 12:00. V popoludňajších hodinách žiadame vodičov, ktorí budú chcieť na opustenie Bratislavy využiť diaľnicu D1, aby tak spravili v čase najneskôr do 16:00, následne vodičom odporúčame využitie diaľnice v čase po 18:00," píše sa v správe od polície.

