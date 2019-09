Francúzska polícia zatkla muža, ktorý na parížskej ulici surovo napadol študentku

PARÍŽ 28. augusta (WebNoviny.sk) - Francúzskej polícii sa takmer po mesiaci pátrania podarilo zatknúť sexuálneho predátora, ktorý na parížskej ulici surovo zaútočil na dievča. Záznam z časti útoku, ktorý toto dievča, 22-ročná študentka Marie Laguerre, neskôr zverejnila na sociálnych sieťach, vyvolal vlnu pobúrenia a prípad sa stal symbolom boja proti násiliu páchanému na ženách.

Ako v utorok informovala parížska polícia, útočníka sa jej podarilo zatknúť už v pondelok, podľa správ niektorých médií ide údajne o pacienta psychiatrickej kliniky.

V minulosti ju viackrát obťažoval

Napadnutá študentka sa krátko po júlovom útoku pre médiá vyjadrila, že rovnaký páchateľ ju obťažoval aj viackrát v minulosti. Keď sa začiatkom júla vracala pravidelnou cestou zo školy domov, z jednej z kaviarní na ňu začal dotyčný muž pokrikovať obscénne komentáre a "vydávať zvuky so sexuálnymi konotáciami", uvádza dievča.



"Nahnevala som sa a povedala som ´buď ticho´. Nemyslela som si, že to bude počuť, ale počul to," popisuje študentka vývoj udalostí, ktoré viedli k scéne zachytenej na videu.

Video poskytol majiteľ kaviarne

Muž po nej následne hodil popolník, ktorý ju len o vlások minul, a potom k nej pribehol a udrel ju päsťou do tváre. Zatiaľ čo ďalší hostia v kaviarni začali dievča brániť a kričať na útočníka, študentka ušla domov. Potom si však povedala, že to tak nenechá, vrátila sa do kaviarne a poprosila hostí, aby na polícii svedčili v jej prospech. Video, ktoré zachytáva časť útoku, jej poskytol majiteľ kaviarne, aby mala dôkazový materiál pre políciu.

