Fotografie (19. etapa Tour de France 2018): Sagan zvládol kráľovskú etapu s legendárnymi stúpaniami

LARUNS 27. júla (WebNoviny.sk) - Piatková 19. etapa Tour de France 2018 bola poslednou horskou v 105. ročníku a bolo to opäť ďalšie peklo v Pyrenejách s legendárnymi stúpaniami Col dAspin, Col dAubisque a Col du Tourmalet.

Slovenský cyklista Peter Sagan doudieraný medzi najlepšími v cieli logicky chýbal, v záverečnom kopci bol v zadnej skupine šprintérov, ktorá zaostávala vyše 33 minút. Napokon sa v cieli objavil na 143. mieste s odstupom 38:23 min za Rogličom a vošiel sa do limitu 45:50 min, ktorý bol potrebný na istotu pokračovania v pretekoch.

Na prémii nebodoval

Na 59,5 km v Sarrancoline bola rýchlostná prémia, na ktorej ale Sagan nebodoval. Stále má však šancu prekonať svoj osobný rekord v počte bodov získaných na Tour de France v jednom roku. Jeho osobným maximom v súťaži o zelený dres je 470 bodov. V poslednej etape s dojazdom na Elyzejských poliach v Paríži mu stačia štyri body.



Trojnásobný majster sveta Sagan má na tohtoročnej "starej dáme" zatiaľ 467 bodov a neohrozene kraľuje . Na zisk šiesteho zeleného drese v kariére mu už stačí dôjsť v nedeľu do Paríža, ale má to sťažené zraneniami, ktoré utrpel v , keď .

Pyrenejské peklo

Štart piatkovej etapy bol vo výške 408 m v Lurdách a cieľ v 482 m v Larunse, ale po 108 km cyklisti dosiahli vrchol legendárneho priesmyku Tourmalet vo výške 2115 m. Prvých 60 km 200-kilometrovej etapy spestrili iba dve horské prémie štvrtej kategórie s celkovým stúpaním 5,2 km. Nasledovala už špomínaná šprintérska prémia v Sarrancoline (59,5 km) a potom sa začalo poriadne súťažiť.

>>> <<<

Jednotkové stúpanie na Col dAspin do výšky 1490 m malo dĺžku 12 km a priemerný sklon 6,5%. Odtiaľ si cyklisti vyskúšali zjazd do Sainte-Marie-de-Campan do výšky 865 m. Potom sa zasa pozreli strmo nahor a vystúpali na už spomenutý Tourmalet do 2115 m, čo bol 17,1 km dlhý výšľap s priemerom 7,3% označený ako "hors catégorie" (HS)., čiže špeciálna horská kategória.

Nasledoval ostrý zjazd až do výšky 448 m a potom sa tí najodolnejší nadýchli k poslednej ofenzíve. Cestou na Col d´Aubisque do výšky 1709 m (kat. HC, dĺžka 16,6 km, priemer 4,9%) mali ešte medzizastávku na Col des Bordéres (1156 m), čo bola prémia II. kat. s priemerom 5,8%. Z Aubisque to bolo do cieľa v Laruns presne 20 km a víťazom etapy sa stal Slovinec Primož Roglič z tímu Lotto-NL Jumbo.

Zobraziť fotogalériu k článku:





Viac o téme Tour de France 2018













Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !