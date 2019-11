Fotografie (17. etapa Tour de France 2018): Sagan v zjazde spadol, štart pyrenejského pekla bol v štýle F1

SAINT LARY SOULAN 25. júla (WebNoviny.sk) - Slovenský cyklista Peter Sagan skončil na 134. mieste v 17. etape Tour de France 2018.

Trojnásobný majster sveta v náročnej etape z Bagnéres-de-Luchon na vrchol stúpania Col du Portet (65 km) sa spočiatku držal v hlavnej skupine favoritov, neskôr z nej logicky vycúval a v zjazde z druhého kopca Col de Val Louron Azet ho dokonca postihol aj pád, po ktorom rýchlo vysadol na bicykel a pokračoval v etape.

Do cieľa však Sagan prišiel síce v roztrhanom drese, ale v časovom limite a na štart etapy sa postaví aj vo štvrtok. Ak dôjde až do Paríža, tak šiestykrát získa , keďže v záverečných etapách už nikto nemôže nazbierať viac bodov.



Pyrenejská peklo v blízkosti obce Saint-Lary-Soulan malo iba 65 kilometrov a namiesto klasického spoločného štartu pelotónu bol začiatok etapy v štýle F1. Elitných dvadsať pretekárov sa postavilo na "štartový rošt" podľa priebežného umiestnenia v celkom poradí. Za nimi nasledovali ďalšie štyri skupiny jazdcov, ktoré sa dostanú na trať postupne.