Fotografie (16. etapa Tour de France 2018): Slzný plyn, Gilbertov ťažký pád aj Saganova „zelená“ istota

BAGNÉRES DU LUCHON 24. júla (WebNoviny.sk) – Tohtoročná Tour de France pokračovala po druhom dni voľna Pyrenejskou etapou, ktorá mala 218 kilometrov so štartom v Carcassonne a cieľom v Bagnéres du Luchon a slovenský cyklista Peter Sagan už má matematickú istotu víťazstva v bodovacej súťaži.

Dvadsaťosemročný Žilinčan má na svojom konte 452 bodov a v zostávajúcom priebehu podujatia už nik nemôže získať viac. Po utorkovej rýchlostnej prémii sa môže Nór Alexander Kristoff dostať maximálne na 440 bodov. To by musel získať maximum na všetkých nasledujúcich kótach. Na to, aby trojnásobný svetový šampión Sagan už šiestykrát získal zelený dres pre víťaza bodovania potrebuje jediné – prísť v nedeľu do cieľa v Paríži.





Na trase 16. etapy boli dve stúpania najľahšej štvrtej kategórie, jedna „dvojka“ a dve horské prémie prvej kategórie. Organizátorom však urobili „škrt cez rozpočet“ farmári, ktorí na protest zahádzali cestu balíkmi slamy a znemožnili tak cyklistom pokračovať v etape a tá museli byť na pár minút prerušená.





Ťažký pád mal belgický cyklista Philippe Gilbert, ktorý bol prvý na vrchole Col de Porte dAspet, ale v zjazde v jednej zo zákrut neubrzdil a na krajnici preletel cez bicykel do priekopy medzi stromy. Belgičan po pár minútach ukázal do kamery, že je v poriadku a pokračoval. Práve v tomto klesaní v roku 1995 tragicky zahynul Talian Fabio Casartelli.

Víťazom sa stal Francúz Julian Alaphilippe. Dvadsaťšesťročný jazdec tímu Quick-Step Floors dostal na vedúcu pozíciu v záverečnom zjazde zo stúpania Col du Portillon, keď vyťažil z pádu dovtedajšieho lídra Adama Yatesa vo farbách Mitchelton-Scott.

Lídrom a držiteľom žltého dresu je stále Geraint Thomas s náskokom 1:39 min pred svojím kolegom z tímu Sky a obhajcom vlaňajšieho triumfu Christopherom Froomom. Na treťom mieste s odstupom 1:50 min zaostáva Holanďan Tom Dumoulin v drese Sunwebu.

