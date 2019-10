Foto: Zo Sulawesi hlásia stovky mŕtvych, v troskách pátrajú po ďalších obetiach zemetrasenia a cunami

PALU 30. septembra (WebNoviny.sk) - Zemetrasenia a cunami, ktoré zasiahli indonézsky ostrov Sulawesi, si vyžiadali už 832 mŕtvych.

Hovorca indonézskej národnej agentúry na zmierňovanie následkov katastrof Sutopo Purwo Nugroho na nedeľnej tlačovej konferencii povedal, že takmer všetci zomreli v meste Palu.

Dodal, že zatiaľ nemajú kompletné správy o obetiach z pobrežných oblastí, a teda počet mŕtvych bude zrejme narastať.

Ošetrujú stovky zranených

Záchranári pátrajú po obetiach, ktoré zostali uväznené v troskách budov. Zástupca záchranárov Muhammad Syaugi uviedol, že z trosiek hotela Roa-Roa stále počujú kričať o pomoc približne 50 ľudí.





Nugroho povedal, že "desiatky až stovky" ľudí boli na plážovom festivale v Palu, kde ich v piatok zasiahla cunami. Ich osud zatiaľ nie je známy. Stovky zranených osôb ošetrujú v poškodených nemocniciach. Prezident krajiny plánuje prísť na miesto v nedeľu.

Privážajú humanitárnu pomoc

Úrady majú zatiaľ len málo informácií zo spustošených miest Donggala a Mamuju, a to pre zničené cesty a poruchy telekomunikácií. Niektorí obyvatelia sa vracajú do svojich domov, aby si odniesli veci, ktoré tam zostali. Situáciu využili aj zlodeji, ktorí vykrádajú nestrážené nákupné stredisko, i keď mu hrozí zrútenie.

Vojenské aj komerčné lietadlá začali privážať humanitárnu pomoc. Hovorca Organizácie Spojených národov (OSN) Stéphane Dujarric potvrdil, že sú v kontakte s indonézskymi úradmi a v prípade potreby sú pripravení pomôcť.

Centrálnu časť ostrova zasiahli vlny vysoké tri metre po tom, ako tam udrelo niekoľko zemetrasení, pričom najsilnejšie malo magnitúdu 7,5. V Indonézii, ktorá sa nachádza v takzvanom Ohnivom kruhu, sú zemetrasenia pomerne časté. Zemetrasenie s magnitúdou 9,1 a následné vlny tsunami zabili v decembri 2004 asi 230-tisíc ľudí v tucte krajín.

