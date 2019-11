Foto: Zimný štadión Ondreja Nepelu pred MS v hokeji 2019 vylepšili, šatňa Rusov hýri červenou farbou

BRATISLAVA 7. mája (WebNoviny.sk) - Zimný štadión Ondreja Nepelu je už takmer pripravený na blížiace sa majstrovstvá sveta v hokeji. Bratislavská aréna prešla viacerými úpravami, nejde však o zásadné zmeny.

Môžu vytvoriť efektnú svetelnú šou

Skôr o detaily, ktoré majú zvýšiť komfort pre všetkých účastníkov svetového šampionátu. Jednotlivé tímy sa už schádzajú v slovenskej metropole, pre fanúšikov sa otvoria brány štadióna počas prvého hracieho dňa v piatok 10. mája, keď sú na programe prvé dve stretnutia Česko - Švédsko a Rusko - Nórsko.

"Na Štadióne Ondreja Nepelu sú nové mantinely, vykonala sa údržba v okolí oboch plôch - hlavnej aj tréningovej. Aréna prešla technickou údržbou, ide najmä o úpravu kocky a audiovizuálnu techniku. Je pripravených veľa zaujímavých prvkov pre divákov. Keďže výmenou prešlo aj osvetlenie, sme schopní utvoriť veľmi efektnú svetelnú šou. Manipulácia so svetlom je veľmi dôležitá a myslím si, že sme pre fanúšikov pripravili veľmi pestrý program," uviedol počas utorňajšej prehliadky štadióna pre prítomných zástupcov médií riaditeľ lokálneho organizačného výboru Roman Štamberský.

Práve žurnalisti sa môžu tešiť na lepšie prostredie pre svoju prácu. "Museli sme prispôsobiť halu pre prácu médii. Niektoré priestory sme budovali nanovo. Podmienky, ktoré tu boli, neboli dostatočné. Ide o komentátorské miesta, tribúnu pre píšucich novinárov či centrum pre médiá. Oproti sezóne v KHL je všetko na oveľa vyššej úrovni," vyhlásil riaditeľ logistiky a infraštruktúry Viktor Matys.

Tímy si mohli svoje šatne upraviť

Všetky tímy si môžu šatňu, ktorá sa na najbližšie dni stane ich druhým domovom, upraviť podľa svojho gusta. Azda najviac sa s kabínou vyhrala ruská reprezentácia. Šatňa Slovana Bratislava je na nepoznanie a hýri ruskými národnými symbolmi, všade dominuje červená farba.

"S najväčším nákladom prišlo ruské mužstvo. Priviezli si približne osem ton materiálu. Myslím si, že majú u nás utvorené nadštandardné podmienky. Ostatné tímy mali približne štyri či päť ton materiálov," dodal Matys.

Organizátori veria, že šampionát sa uskutoční štandardne bez problémov. "Brány štadióna v Bratislave sa otvárajú každý deň hodinu a pol pred prvým zápasom. Je dôležité, aby priaznivci prišli na stretnutia včas. Každého fanúšika čaká dvojzónová kontrola. Osobná prehliadka je bežná, podľa zákonov SR. Podarilo sa nám získať detekčné rámy a to celú kontrolu urýchli. Do priestorov štadióna je povolené vniesť vlajky, ale nie na kovových a drevených tyčiach. Povolená je plastová tyč do jeden a pol metra. Spomedzi ďalších prostriedkov pre fanúšikov sú povolené napríklad zvonce a rapkáče," informovala riaditeľka komunikácie Michaela Grendelová.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !