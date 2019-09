Foto: Z dna Dunaja vyťahujú potopenú výletnú loď Hableány, nasadili aj plávajúci žeriav

BUDAPEŠŤ 11. júna (WebNoviny.sk) – Z vraku výletnej lode Hableány, ktorá sa 29. mája potopila v Budapešti po kolízii s veľkou výletnou loďou Viking Sigyn, vytiahli niekoľko ďalších tiel.

Vidieť bolo vrch potopenej lode so záchrannými vestami plávajúcimi na trupe. Záchranári vyniesli na nosidlách štyri vaky na telá. Potápači pátrajú po ďalších obetiach.

Loď plánujú vytiahnuť na viacero etáp v závislosti od jej stavu. Po vytiahnutí ju chcú naložiť na nákladnú loď a odovzdať na ďalšie vyšetrovanie polícii.

Doteraz sa podarilo nájsť telá devätnástich Juhokórejčanov a jedného maďarského člena posádky, osem osôb je stále nezvestných. Sedem ľudí nehodu prežilo. Kapitán druhej lode Viking Sigyn je od 1. júna vo väzbe.

Súd rozhodol, že 64-ročný ukrajinský kapitán z lode Viking Sigyn pôjde do vyšetrovacej väzby na 30 dní. Ďalej rozhodol, že môže byť prepustený na kauciu, musí však ostať v Budapešti a nosiť sledovacie zariadenie. Prokurátori sa však voči tomu odvolali. Kapitána predbežne zadržali už vo štvrtok.

Rescue personnel are working at Budapest's Margit Bridge, where the Hableany (Mermaid) tour boat sank on May 29 after colliding with a much larger river cruise ship.

So far, 19 South Koreans and a Hungarian crewman have been confirmed dead pic.twitter.com/IQnC0AeLqA