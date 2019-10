Foto: Výbor vypočul kandidátov na post šéfa policajnej inšpekcie, vybral súčasného riaditeľa Szabóa

BRATISLAVA 10. apríla (WebNoviny.sk) - Parlamentný výbor ukončil stredajšie vypočúvanie kandidátov na post šéfa inšpekcie Ministerstva vnútra SR. Poslanci Národnej rady SR odporučili ministerke vnútra Denise Sakovej (Smer-SD) iba jej súčasného šéfa Adriána Szabóa.

Martin Krčmárik

Ako prvý v poradí sa predstavil súčasný viceprezident polície Martin Krčmárik, ktorý pôsobí v Policajnom zbore 23 rokov. Poslancom priniesol vlastnú koncepciu fungovania Úradu inšpekcie rezortu vnútra.

"Mám v prípade môjho vymenovania konkrétne ciele a opatrenia, aké by som si predstavoval. Súčasné postavenie inšpekcie je dané a z toho treba vychádzať aj v budúcnosti," povedal Krčmárik.

Podľa jeho slov chce v budúcnosti umožniť, aby boli pri prijímaní do inšpekčnej služby rovnaké podmienky pre príslušníkov Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže a tiež pre Colnú správu. V takom prípade Krčmárik očakáva vyššiu flexibilitu v personálnej politike.

Adrián Szabó

Po Krčmárikovi predstúpil pred výbor súčasný šéf inšpekcie Adrián Szabó. "V Policajnom zbore pôsobím už 18 rok, ale považujem sa za človeka nastupujúcej generácie policajtov, ktorí rozmýšľajú progresívne a moderne. Budem sa snažiť v prípade môjho menovania o väčšiu otvorenosť a dôveryhodnosť inšpekcie a pričiniť sa o neustále zlepšovanie podmienok," uviedol Szabó.





Za svoje najväčšie úspechy považuje pôsobenie v špecializovaných tímoch, ktoré vyšetrovali zločinecké organizované skupiny. Szabó odpovedal poslancom aj na otázku o údajnom únose Vietnamca.

"Tento prípad je v dvoch rovinách. Odmietnutá bola časť o tom, či bol na Slovensku vyrobený falošný pas a rovnako tiež bola odmietnutá časť o tom, že by boli úmyselne zapojení príslušníci slovenských orgánov vedome na tomto skutku," odpovedal Szabó. Pripomenul však, že časť vyšetrovania údajného únosu Vietnamca slovenským vládnym špeciálom z leta 2017 stále pokračuje.

Robert Zaplatílek

Ako posledný prišiel na verejné vypočutie zástupca šéfa inšpekcie Robert Zaplatílek. Poslancov zaujímali informácie o podvodoch s agrodotáciami na východnom Slovensku.

Kandidát Milan Lučanský (uprostred) počas vypočúvania kandidátov na funkciu prezidenta Policajného zboru (PZ) SR v rámci zasadnutia Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť v Národnej rade SR. Bratislava, 10. apríl 2019.

Zástupca riaditeľa ÚIS a riaditeľ útvaru inšpekcie Róbert Zaplatílek počas vypočúvania kandidátov na funkciu riaditeľa Úradu inšpekčnej služby Ministerstva vnútra (MV) SR v rámci zasadnutia Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť v Národnej rade SR. Bratislava, 10. apríl 2019.

Kandidát Ivan Piliar počas vypočúvania kandidátov na funkciu prezidenta Policajného zboru (PZ) SR v rámci zasadnutia Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť v Národnej rade SR. Bratislava, 10. apríl 2019.

"Boli podniknuté patričné kroky s tým, že to dozoruje Krajská prokuratúra v Trenčíne, aby sa možno pretrhali niektoré väzby. Skôr by som čakal od tých poškodených farmárov nejaký druh iniciatívy. Čo sa týka vyšetrovania, je to veľmi ťažké. Nepracujeme totiž s informáciami, ale s dôkazmi," odpovedal Zaplatílek. Zástupca šéfa inšpekcie pripomenul, že v tomto prípade je zatiaľ jeden policajt obvinený. Poslancov zaujímali aj údajné neoprávnené lustrácie novinárov. Podľa Zaplatílka sú lustrácie v policajných databázach dlhodobým problémom.





"Nevyjadrujeme sa k tomu aj preto, aby sa vyšetrovanie neviedlo prostredníctvom médií. V prípadoch sa koná. Lustrácie boli pre mňa osobne dlhodobo problémom. Chcel som zaviesť, aby podobné prípady fungovali na otlačok prsta, aby sa konkrétni ľudia nemohli vyhovárať, že zabudli heslo, alebo sa niekto do systému prihlásil na cudzie meno," odpovedal.





Funkčné obdobie nového policajného prezidenta a šéfa inšpekcie má byť štyri roky, o posty sa môžu uchádzať opätovne.

