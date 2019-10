Foto: Vodiči pri cúvaní zrazili cyklistov, dôchodkyňu ratovali leteckí záchranári

BRATISLAVA/TRNAVA 15. apríla (WebNoviny.sk) - Policajti v Trnavskom kraji evidujú dve nehody auta a cyklistu, v oboch prípadoch cyklistov zrazili vodiči pri cúvaní. Vážnejšia nehoda sa stala cez víkend v Trsticiach v okrese Galanta.

Zasahovali aj leteckí záchranári

Ako agentúru SITA informovala trnavská policajná hovorkyňa Mária Linkešová, 58-ročný vodič Audi Q7 obehol na ceste 78-ročnú miestnu ženu na bicykli a o niekoľko metrov ďalej chcel zaparkovať vo dvore. Nadbehol si do protismeru a začal cúvať.

Nevšimol si však, že poza jeho auto práve cyklistka prechádza a zrazil ju. Dôchodkyňu v ohrození života previezli do nemocnice leteckí záchranári.

Vodič narazil do chlapca

V pondelok ráno v Jablonici v okrese Senica zrazil 40-ročný vodič Škody Fabia desaťročného cyklistu. Vodič cúval na parkovisku pred miestnymi potravinami a narazil do chlapca. Ten našťastie utrpel len ľahké poranenia.

Ako uviedla Linkešová, podľa predbežných záverov mali zaviniť obe nehody z nepozornosti pravdepodobne vodiči motorových vozidiel. Presné príčiny nehôd polícia v oboch prípadoch vyšetruje.





