Foto: Vodič sa chcel za Bielym Potokom vyhnúť medveďovi, neprežil čelnú zrážku s kamiónom

BRATISLAVA/RUŽOMBEROK 18. septembra (WebNoviny.sk) - Tragická nehoda sa stala v utorok skoro ráno za Bielym Potokom v okrese Ružomberok.

Vodič osobného auta sa chcel vyhnúť zrazenému medveďovi a v protismere sa zrazil s kamiónom. Podľa doterajších informácií vodič Fordu C max predbehol nákladné auto, zaradil sa pred kamión a vzápätí zrazil medveďa.





Ako agentúru SITA informovala žilinská policajná hovorkyňa Jana Balogová, zviera po zrážke odhodilo do protismeru, kadiaľ práve prechádzal 44-ročný vodič Fordu Galaxy. V snahe vyhnúť sa medveďovi, prešiel do protismeru rovno pod prechádzajúci kamión.

Vodič Fordu Galaxy zomrel na mieste. Presné okolnosti nehody vyšetrujú, začaté je trestné stíhanie pre usmrtenie.

