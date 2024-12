Foto+video: Pri potopení výletnej lode na Dunaji zahynuli ľudia, počas kolízie nemali oblečené záchranné vesty

BUDAPEŠŤ 30. mája (WebNoviny.sk) – Turisti z maďarskej výletnej lode, ktorá sa v stredu potopila v centre Budapešti, nemali oblečené záchranné vesty. Oznámilo to juhokórejské ministerstvo zahraničia.

O tom, že turisti v čase kolízie nemali na sebe vesty, ministerstvo informovali juhokórejskí diplomati v Maďarsku. Ako však ministerstvo poznamenalo, počas vyhliadkových plavieb na Dunaji je „obvyklé“, že turisti vesty nemajú oblečené.

Tím juhokórejských predstaviteľov odletel vo štvrtok do Maďarska, aby asistoval pri záchranných operáciách a poskytol potrebnú podporu pasažierom a ich rodinám.

Loď, ktorá viezla 33 turistov z Južnej Kórey a dvoch maďarských členov posádky, sa zrazila s iným väčším plavidlom v stredu večer a potopila sa. Maďarské úrady hovoria celkovo o 21 nezvestných vrátane oboch Maďarov.

Potopenú loď lokalizovali vo štvrtok v skorých ranných hodinách pri Margitinom moste neďaleko parlamentu. Záchranné tímy teraz prehľadávajú brehy Dunaja aj viaceré kilometre od miesta nešťastia. Voda v rieke prúdi rýchlo a má po výdatných dažďoch zvýšenú hladinu.

Jedného živého sa podarilo nájsť asi tri kilometre južne od parlamentu. Teplota vody je 10 až 12 stupňov Celzia. Do operácie sú zapojené desiatky záchranárov, potápačov aj vojakov.

Loď s názvom Morská panna (Hableány) šla ku dnu okolo desiatej hodiny večer. Spoločnosť Panoráma Deck ju označila za najmenšiu zo svojej flotily s maximálnou kapacitou 60 osôb. Presná príčina nešťastia zatiaľ nie je známa.

Zásahové tímy pátrajú po 21 nezvestných, ktorých hľadajú dokonca už aj v susednom Srbsku, kadiaľ Dunaj preteká. Začali sa tiež prípravy na vytiahnutie potopenej lode, pre nepriaznivé počasie však zatiaľ nie je jasné, kedy sa tak stane.

Polícia medzičasom spustila vyšetrovanie prípadu. Pál uviedol, že kapitáni oboch plavidiel boli skúsení profesionáli dlhodobo zamestnaní v spoločnostiach, pre ktoré pracovali.

Južná Kórea poskytne pomoc pri hľadaní nezvestných turistov. Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA.

Ministerstvo zahraničných vecí v Soule uviedlo, že vyšle do maďarského hlavného mesta 18-členný tím rýchlej reakcie, aby pátral po členoch skupiny juhokórejských turistov, ktorí boli na palube plavidla. Juhokórejský prezident Mun Če-in nariadil využiť "všetky dostupné zdroje" na podporu záchrannej operácie v Maďarsku.

