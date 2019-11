Foto: V Himalájach našli záhadné stopy, podľa indickej armády patria Yetimu

NAÍ DILLÍ 30. apríla (WebNoviny.sk) - Indická armáda oznámila, že našla v snehu Yetiho stopy. Na sociálnych sieťach sa ihneď stala terčom posmechu a nedôvery.

Armáda na Twitteri, kde má takmer šesť miliónov sledovateľov, v pondelok uviedla, že objavila "záhadné stopy mýtického tvora Yetiho v základnom tábore Makalu" v Himalájach. Yeti, veľký tvor podobný opici, sa často vyskytuje v juhoázijskom folklóre.

For the first time, an #IndianArmy Moutaineering Expedition Team has sited Mysterious Footprints of mythical beast 'Yeti' measuring 32x15 inches close to Makalu Base Camp on 09 April 2019. This elusive snowman has only been sighted at Makalu-Barun National Park in the past. pic.twitter.com/AMD4MYIgV7