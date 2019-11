Foto: Tínedžerky si vzali do kabínky oblečenie a odstrihli im štítky, polícia pátra po zlodejoch

BRATISLAVA/BANSKÁ BYSTRICA 20. júla (WebNoviny.sk) - Policajti objasňujú drobné krádeže počas júna v predajni s oblečením v banskobystrickom nákupnom centre.

Zmizlo tu oblečenie v hodnote 85 eur. V súvislosti s vyšetrovaním týchto prípadov hľadajú tínedžerky vo veku 14 až 17 rokov, ktoré v obchode zachytili kamery.





Ako agentúru SITA informovala banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová, do kabínok si zobrali rôzne oblečenie, z ktorého odstrihli štítky a etikety. Veci si dali do tašiek a ruksaku a odišli bez platenia. Akékoľvek informácie, ktoré by polícii mohli pomôcť, je možné oznámiť na linke 158.

Policajti objasňujú drobné krádeže počas júna v predajni s oblečením v banskobystrickom nákupnom centre. Zmizlo tu oblečenie v hodnote 85 eur. Bratislava, 20. júl 2018.Foto: SITA/KR PZ Banská Bystrica

