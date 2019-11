Foto: Spartak Trnava vyhral Slovnaft Cup, vo finále Žilina zmazala manko 0:3 a rozhodol až rozstrel

NITRA 1. mája (WebNoviny.sk) - Futbalisti FC Spartak Trnava sa stali víťazmi slovenskej pohárovej súťaže Slovnaft Cup 2018/2019. V stredajšom finále v Nitre zvíťazili 4:1 na pokutové kopy nad hráčmi MŠK Žilina, po druhom polčase aj po predĺžení bol stav nerozhodný 3:3.

V prvom polčase sa o úvodný gól postaral v 20. min Rakúšan Fabian Miesenböck a v nadstavenom čase zvýšil na 2:0 Kire Markoski. Ten istý hráč po zmene strán upravil na 3:0 a Trnava bola blízko k zisku trofeje. Potom však prišli chvíle Žilinčanov, ktorí skórovali trikrát v rozpätí 21 minút - dva góly strelil Filip Balaj a jeden pridal Róbert Boženík.

V penaltovom rozstrele neuspeli Žilinčania Miroslav Káčer a Róbert Boženík, za Trnavu skórovali všetci štyria exekútori.

Zverencom trénera Michala Ščasného patrí za triumf v 50. ročníku národného pohára miestenka do predkola Európskej ligy 2019/2020, právo účasti v zápase o Česko-slovenský superpohár a šek na 50-tisíc eur.

V ére samostatnosti SR (od sezóny 1993/1994) je to pre Spartak druhý triumf v národnom pohári a celkovo šiesty v rámci existencie súťaže. Naposledy sa to Trnavčanom podarilo v sezóne 1997/1998. Tím z "malého Ríma" zopakoval finálový triumf v pohári nad Žilinou po 33 rokoch, keď v sezóne 1985/1986 zvíťazil nad "žlto-zelenými" v Prievidzi 1:0.

Žilinčania sa vo finále predstavili ôsmykrát a nepridali druhý triumf. Dosiaľ uspeli len v sezóne 2011/2012.

Prvý raz dostal loptu do siete Žiliny Marek Janečka v 8. min, jeho presný zásah hlavičkou však neplatil pre postavenie mimo hry.

Tento moment "šošonov" nenakopol, práve naopak. Trnavčania pokračovali v tlaku a Rakúšan Miesenböck otvoril skóre duelu, keď z vnútra šestnástky po prihrávke od Myentyho Abenu prekonal Miloša Volešáka - 1:0. V 42. min sa pekným prienikom prezentoval Kubilay Yilmaz, jeho zblokovanú strelu však Volešák vyrazil na roh.

Spartak predsa len pridal pred prestávkou ďalší gól, keď sa v nadstavenom čase presadil Markoski - 2:0. Úvodný polčas sprevádzali aj krátke prerušenia hry po tom, čo trnavskí fanúšikovia zapálili dymovnice a zahádzali hráčov súpera či rozhodcov rôznymi predmetmi vrátane piva.

Po zmene strán mali priaznivci "andelov" opäť dôvod na radosť, keď Markoski pridal svoj druhý gól v zápase, v 48. min sa mu to podarilo ukážkovou strelou spoza šestnástky - 3:0. Keď už to vyzeralo na debakel pre Žilinu, dokázal zverencov Jaroslava Kentoša vrátiť do hry gól Filipa Balaja po rohovom kope o dve minúty neskôr - 3:1.

Žilinčania pridali aj ďalší presný zásah zásluhou presnej strely k žrdi v podaní Róberta Boženíka v 68. min, situácia taktiež vyplynula z dobre rozohraného rohu - 3:2. Už o tri minúty neskôr Žilinčania tretíkrát dokázali po rohu rozjasať sektor svojich fanúšikov, keď po presnej hlavičke Balaja vyrovnali - 3:3.

Duel dospel do predĺženia a v ňom gól napriek viacerým šanciam nepadol a nasledoval rozstrel zo značky pokutového kopu. V penaltovej lotérii sa Žilinčania presadili iba raz zásluhou Holúbeka. Trnavčania premenili všetky štyri pokusy, pričom ten víťazný bol pripísaný Davidovi Depetrisovi. Striedajúci brankár Spartaka Dobrivoj Rusov chytil dva pokusy súpera - Káčerovi a Boženíkovi - 4:3.

Trofej pre víťaza Slovnaft Cupu.

Hlasy

zdroj: RTVS

Michal Ščasný (tréner Trnavy): „Klobúk dole pred chalanmi. Viedli sme 3:0, ale prišli sme o náskok a potom je ťažké dostať sa späť do duelu. Nám sa to podarilo a charakter tímu ukazuje aj to, že sme zvládli penalty. Na žilinské štandardky sme sa pripravovali, ale ale dostali sme z nich tri góly. Nemalo by sa to stávať. Brankár Rusov nám v tejto sezóne vychytal penalty v Košiciach a tak sme ho nasadili aj teraz. A vyšlo to. Tento triumf je fantastický, spolu s postupom do pohárovej Európy je to pre nás super. Oslavy však mať nebudeme, pretože už v v sobotu nás čaká ligový zápas.“





Dobrivoj Rusov (brankár Trnavy v rozstrele): „Pre mňa je to neopísateľný pocit. Keď som bol mladší, tak som o niečom takom sníval. Aj keď som dnes nechytal, tak v závere som dostal šancu. Trénerovi za ňu ďakujem. Som rád, že nám to vyšlo. Keď sme dostali tretí gól, cítil som sa strašne. Chalani však ukázali neskutočnú mentálnu a fyzickú silu.“





Marek Ondrejka (prezident Trnavy): „Za stavu 3:0 sme verili, že by sa nám to mohlo podariť, po vyrovnaní súpera sme mali tlak snáď 220. Napokon sme to zvládli. Pre tak malý klub ako Spartak je zisk titulu pred rokom a teraz úspech v Slovenskom pohári je niečo výnimočné. Dlho sme na toto čakali. Aktuálne prebiehajú vážnejšie rokovania o predaji klubu, ale to je parketa vlastníka. Vážim si, že nás stále podporuje.“





Jaroslav Kentoš (tréner Žiliny): „Všetci sme sklamaní, pretože chalani do toho dali všetko. Penalty sú lotéria a Trnava to zvládla lepšie. Ideme ďalej. Opäť sme ukázali výbornú mentalitu a ani za stavu 0:3 sme neskladali zbrane. Je neuveriteľné, že sme vyrovnali. Musím povedať, že sme dostali dva lacné góly a súper nás potrestal.“