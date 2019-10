Foto: Slovenské krásky mieria do sveta, vynikajú v spoločenských šatách aj ľudových krojoch

22.10.2019 (Webnoviny.sk) - Predstavitelia Miss Slovensko vyšlú aj tento rok na svetové súťaže silnú trojicu svojich reprezentantiek – Miss Slovensko 2019 Frederiku Kurtulíkovú, prvú vicemiss Alicu Ondrášovú a druhú vicemiss Natáliu Hrušovskú. V priestoroch prestížneho salónu svadobných a spoločenských šiat v utorok všetky tri absolvovali oficiálne predstavenie spoločenských šiat i národných krojov.

Svadobný kroj z Unína

Ako prvá odchádza vo štvrtok 24. októbra na tohtoročnú súťaž Miss International do Japonska Alica Ondrášová. Jej finále sa bude konať 12. novembra v Tokiu.

Alica Ondrášová by sa tento rok chcela zapojiť aj do talentovej časti, a to konkrétne spevom, ktorý predviedla i počas slovenského finálového večera.

Jedným z najdôležitejších kostýmov na svetových súťažiach je ľudový kroj, v ktorom majú naše reprezentantky vždy veľký úspech. Ondrášová si do Tokia odvezie krásny slovenský svadobný kroj, ktorý je z jej rodnej obce, Unína.

Kroje z Podpoľania

Frederika Kurtulíková a Natália Hrušovská, ktoré odcestujú na svetové súťaže v druhej polovici novembra, sa predvedú v dievčenských krojoch z Podpoľania.

Ich národné kostýmy sú mierne štylizované a vyšívané ručne, tradičnou technikou, ktorá je charakteristická pre túto oblasť – výšivka krivou ihlou.





2. vicemiss Slovensko 2019 Natália Hrušovská v kroji z Podpoľania počas stretnutia novinárov s novým riaditeľom projektu Miss Slovensko a módnym dizajnérom Michaelom Kováčikom a víťazkami 24. ročníka pred ich odchodom na svetové suťaže Miss World, Miss International a Miss Supranational. Bratislava, 22. október 2019.Foto: SITA/Branislav Bibel





Všetky tri dievčatá nesú so sebou na medzinárodné súťaže aj slovenské umenie - ručne vyšívané obrusy s čičmianskou výšivkou a vyšívané brošne z rôznych oblastí Slovenska.





Finále Miss World 2019 sa uskutoční 14. decembra v Londýne a finále Miss Supranational 6. decembra v Poľsku. Všetky finálové galaprogramy bude možné sledovať aj online prostredníctvom webových stránok.





Agentúru SITA o tom informovala PR manažérka Miss Slovensko Zuzana Čižmáriková.





Miss Slovensko 2019 Frederika Kurtulíková v kroji z Podpoľania počas stretnutia novinárov s novým riaditeľom projektu MISS SLOVENSKO a módnym dizajnérom Michaelom Kováčikom a víťazkami 24. ročníka pred ich odchodom na svetové suťaže Miss World, Miss International a Miss Supranational. Bratislava, 22. október 2019.Foto: SITA/Branislav Bibel





Zľava: 2. vicemiss Slovensko 2019 Natália Hrušovská, 1. vicemiss Slovensko 2019 Alica Ondrášová a Miss Slovensko 2019 Frederika Kurtulíková v národných krojoch počas stretnutia novinárov s novým riaditeľom projektu Miss Slovensko a módnym dizajnérom Michaelom Kováčikom a víťazkami 24. ročníka pred ich odchodom na svetové suťaže Miss World, Miss International a Miss Supranational. Bratislava, 22. október 2019.Foto: SITA/Branislav Bibel









Zľava: 1. vicemiss Slovensko 2019 Alica Ondrášová, Miss Slovensko 2019 Frederika Kurtulíková a 2. vicemiss Slovensko 2019 Natália Hrušovská v národných krojoch so Slovenskými vyšívanými obrusmi z Ú?UVu počas stretnutia novinárov s novým riaditeľom projektu Miss Slovensko a módnym dizajnérom Michaelom Kováčikom a víťazkami 24. ročníka pred ich odchodom na svetové suťaže Miss World, Miss International a Miss Supranational. Bratislava, 22. október 2019.Foto: SITA/Branislav Bibel





Miss Slovensko 2019 Frederika Kurtulíková v šatách zo Svadobného salónu WEM počas stretnutia novinárov s novým riaditeľom projektu Miss Slovensko a módnym dizajnérom Michaelom Kováčikom a víťazkami 24. ročníka pred ich odchodom na svetové suťaže Miss World, Miss International a Miss Supranational. Bratislava, 22. október 2019.Foto: SITA/Branislav Bibel





Druhá vicemiss Slovensko 2019 Natália Hrušovská v šatách zo Salónu WEM počas stretnutia novinárov s novým riaditeľom projektu Miss Slovensko a módnym dizajnérom Michaelom Kováčikom a víťazkami 24. ročníka pred ich odchodom na svetové suťaže Miss World, Miss International a Miss Supranational. Bratislava, 22. október 2019.Foto: SITA/Branislav Bibel

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !