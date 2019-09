Foto: Slafkovský a Baláž víťazmi hlavných kategórií v ankete Kanoista roka 2018

BRATISLAVA 5. decembra (WebNoviny.sk) - Alexander Slafkovský a Samuel Baláž sa stali víťazmi hlavných kategórií v ankete Kanoista roka 2018.

Ocenili ich v stredu počas slávnostného galavečera v Bratislave. Hodnotiaca slávnosť sa druhýkrát konala spoločne pre vodných slalomárov a rýchlostných kanoistov, keďže od januára 2017 fungujú Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode a Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky pod spoločnou vlajkou ako Slovenská kanoistika.

Kanoista Slafkovský sa v roku 2018 stal celkovým víťazom hodnotenia Svetového pohára vo vodnom slalome, na MS v Riu de Janeiro bol piaty medzi singlkanoistami, na svoje konto si pripísal 4. miesto na ME Prahe a štyrikrát skončil druhý v jednotlivých kolách SP.

Baláž hodnotí sezónu pozitívne

Spolu s Michalom Martikánom a Matejom Beňušom sa navyše stal majstrom sveta v súťaži hliadok 3x C1M. Rovnako ako pred rokom Slafkovský triumfoval aj v kategórii kanoista roka.

"Je to výsledok práce celého realizačného tímu s veľkou podporou zväzu, bez toho by to nešlo. Verím, že v blízkej budúcnosti sa dočkáme rekonštrukcie kanálov pre vodný slalom na Slovensku," povedal Slafkovský.

Zľava: Víťaz ocenenia Kajakár roka v rýchlostnej kanoistike Peter Gelle a víťaz ocenenia Kajakár roka vo vodnom slalome Jakub Grigar počas slávnostného vyhlásenia výsledkov ankety Kanoista roka 2018. Bratislava, 5. december 2018.

Baláž bol členom úspešných posádok medzi pretekármi do 23 rokov aj seniormi. V "23-ke" bral zlato z MS v K4 na 500 m a v K2 na 1000 m, na ME bol členom víťaznej posádky v K4 na 500 m.

Medzi seniormi bol členom strieborných štvorkajakov na kilometrovej trati na MS aj ME. "Sezónu hodnotím veľmi pozitívne, dosiahli sme v nej super výsledky. Som veľmi vďačný za túto cenu, vôbec som to nečakal. Sám by som nič nedokázal, podiel na tom nesú aj ďalší chalani," povedal Baláž.

V minulosti vyšší počet medailí

Reprezentanti SR vo vodnom slalome v roku 2018 získali jedno zlato na MS a jedno striebro na ME, v oboch prípadoch išlo o hliadku kanoistov (Slafkovský, Beňuš a Martikán).

Na majstrovstvách sveta juniorov a pretekárov do 23 rokov v Taliansku si Slovensko vybojovalo tri medaily (1 - 1 - 1) a na ME týchto kategórii v bratislavskom Čunove to bolo sedem cenných kovov (1 - 5 - 1).

V rýchlostnej kanoistike si z MS aj ME odviezli Slováci jedno striebro. Na majstrovstvách sveta juniorov a pretekárov do 23 rokov v bulharskom Plovdive to bolo päť medailí pre Slovensko (1 - 2 - 2) a na ME v Taliansku tiež päť cenných kovov (3 - 2 - 0).

Zľava: Kanoistka roka vo vodnom slalome v sekcii divokých vôd Monika Škáchová, Kanoistka roka v rýchlostnej kanoistike v sekcii hladkých vôd Lucia Valová a Kanoistka roka vo vodnom slalome v sekcii divokých vôd Soňa Stanovská počas slávnostného vyhlásenia výsledkov ankety Kanoista roka 2018. Bratislava, 5. december 2018.

"V minulosti sme síce boli zvyknutí na vyšší počet medailí, v roku 2018 sme aj tak dosiahli dobré výsledky. Verím, že s blížiacimi OH 2020 v Tokiu sa bude forma našich športovcov bude ešte zlepšovať," poznamenal prezident Slovenskej kanoistiky Ivan Cibák.

Výsledky - anketa Kanoista roka 2018 prehľad ocenených v jednotlivých kategóriách: Hlavná kategória Športovec roka vodný slalom: Alexander Slafkovský - celkový víťaz Svetového pohára, 5. miesto na MS, 4. miesto na ME, 4x 2. miesto v jednotlivých kolách SP rýchlostná kanoistika: Samuel Baláž - 1. miesto na MS "23" v K4 na 500 m a K2 na 1000 m, 1. miesto na ME "23" v K4 na 500 m, 2. miesto na MS v K4 1000 m, 2. miesto na ME v K4 1000 mVýkon roka vodný slalom: hliadka 3x C1M v zložení Michal Martikán, Alexander Slafkovský, Matej Beňuš za zlato na MS v Riu de Janeiro, čo bol ôsmy triumf na svetových šampionátoch v se?rii, celkovo desiaty rýchlostná kanoistika: štvorkajak Samuel Baláž, Milan Fraňa, Csaba Zalka, Adam Botek - zlato na MS "23" v K4 na 500 m Kanoistka roka vodný slalom: Monika Škáchová a Soňa Stanovská rýchlostná kanoistika: Lucia Valová Kanoista roka vodný slalom: Alexander Slafkovský rýchlostná kanoistika: Matej Rusnák Kajakárka roka vodný slalom: Elena Kaliská rýchlostná kanoistika: Ivana Mládková Kajakár roka vodný slalom: Jakub Grigar rýchlostná kanoistika: Peter Gelle Sieň slávy vodný slalom: Anton Zerer (in memoriam) rýchlostná kanoistika: Tibor Polakovič (in memoriam) Tréner roka vodný slalom: Stanislav Gejdoš (kouč Alexandra Slafkovského) rýchlostná kanoistika: Radovan Šimočko (kouč Petra Gelleho a Ľubomíra Beňa, Miroslava Zaťka, Milana Fraňu) Talent roka vodný slalom: Emanuela Luknárová rýchlostná kanoistika: Matúš Jedinák Cena za prínos vodný slalom: Ladislav Čepčiansky rýchlostná kanoistika: Ján Kvašňovský Mládežnícky tréner roka vodný slalom: Miroslav Stanovský (kouč a otec Soni Stanovskej) rýchlostná kanoistika: Ľubomír Hagara st (zverenci: Matúš Jedinák, Martin Hvojník, Martin Nemček, Jessica Zatlkajová, Lucia Oršulová) Rozhodca roka vodný slalom: Lucia Záhorská rýchlostná kanoistika: Martin Bielik

,

