Foto: Školáčka na kolobežke vbehla na priechod pre chodcov rovno do cesty Seatu

24.10.2019 (Webnoviny.sk) - Desaťročnú školáčku na kolobežke cestou do školy zachytilo auto. Nehoda sa stala na Ulici SNP v Hlohovci. Dievča zrejme náhle a bez zastavenia vbehlo na priechod pre chodcov rovno do cesty prichádzajúcemu Seatu Alhambra.

Ako agentúru SITA informovala trnavská krajská polícia, vodič napriek snahe nedokázal zrážke s malou kolobežkárkou zabrániť. Dievčatko po náraze spadlo na zem, našťastie sa nezranilo.

Kolobežkár sa v tomto ponímaní považuje za chodca.

Pre deti by malo byť samozrejmosťou vstupovať na cestu, až keď sa presvedčia, že môžu z obidvoch strán bezpečne prejsť. Rodičia by trasu do školy mali absolvovať spolu s dieťaťom a naučiť ho, ako prísť bezpečne, a poukázať na všetky nástrahy, ktoré môžu dieťa cestou do školy postretnúť.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !