Foto: Sagan na začiatku 18. etapy Tour de France 2019 zaútočil a prešiel aj legendárny Col du Galibier

25.7.2019 (Webnoviny.sk) - Slovenský cyklista Peter Sagan si v 18. etape Tour de France 2019 pohodlne udržal náskok v bodovacej súťaži o zelený dres.

Dvadsaťdeväťročný líder tímu Bora-Hansgrohe vedie s náskokom 85 bodov pred Talianom Eliom Vivianim (Deceuninck-Quick Step), na tretej priečke figuruje s odstupom 106 bodov ďalší taliansky cyklista Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida).

Sagan v náročnej etape, v ktorej sa cyklisti dostali až trikrát nad 2000 metrov nad morom, finišoval na 154. mieste s mankom 36:36 min na víťazného Naira Quintanu. Prekonať musel, podobne ako aj ostatní cyklisti, legendárny Col du Galibier (2642 m).

"Dnes sme sa po prvýkrát dostali do Álp a opäť som od začiatku zaútočil, aby som bodoval na rýchlostnej prémii. Po veľmi rýchlej úvodnej časti odišla veľká skupina, ktorá však pre mňa nebola nebezpečná. Do Paríža máme ešte dve tvrdé etapy, takže bude dôležité zostať ostražitý a dokončiť v časovom limite," uviedla vyjadrenie Sagana jeho oficiálna fanúšikovská stránka na facebooku.

Alpská horská trojkombinácia bude pokračovať v piatok druhou časťou, cyklisti absolvujú 126,5 km dlhú trasu zo Saint-Jean de Maurienne do Tignes a prekonajú najvyšší bod tejto Tour de France Col de lIseran v nadmorskej výške 2770 metrov.

Kolumbijský cyklista Nairo Quintana (Movistar) sa teší z triumfu v 18: etape Tour de France 2019 z Embrunu do Valloire (208 km). Valloire, 25. júl 2019.

Cyklisti počas 18. etapy Tour de France 2019, ktorá merala 208 km a viedla z Embrunu do Valloire. 25. júl 2019.

France’s Julian Alaphilippe wearing the overall leader’s yellow jersey rides with the pack rides during the eighteenth stage of the Tour de France cycling race over 208 kilometers (130 miles) with start in Embrun and finish in Valloire, France, Thursday, July 25, 2019. (AP Photo/ Christophe Ena)

Francúz Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) v stúpaní na Col du Galibier počas 18. etapy Tour de France 2019 z Embrunu do Valloire, ktorá merala 208 kilometrov. (25. júl 2019)

Brit Geraint Thomas (Ineos) v stúpaní na Col du Galibier počas 18. etapy Tour de France 2019 z Embrunu do Valloire, ktorá merala 208 kilometrov. (25. júl 2019)

Kolumbijčan Nairo Quintana (Movistar) sa na pódiu tesí z triumfu v 18. etape Tour de France 2019 z Embrunu do Valloire (208 km). Valloire, 25. júl 2019.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !