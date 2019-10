Foto: Pri pobreží Brazílie objavili viac ako sto ton rozliatej ropy, škvrny zasiahli desiatky miest

8.10.2019 (Webnoviny.sk) - Pri severovýchodnom pobreží Brazílie objavili od začiatku septembra viac ako sto ton rozliatej ropy.

Minister životného prostredia Ricardo Salles o tom informoval v pondelok na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter s tým, že ropné škvrny zasiahli viac ako 42 miest.

Em Sergipe, vistoriando o local de óleo nas praias. Desde 02 /setembro as equipes do IBAMA e ICMBIO, junto aos 42 municípios, marinha e demais órg?os no recolhimento de mais de 100 toneladas de borra de petróleo. pic.twitter.com/MKpVp99NUe