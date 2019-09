Foto: Pri hromadnej nehode na D1 asistoval aj alkohol, polícia hľadá svedkov a videozáznamy

BRATISLAVA/PIEŠŤANY 30. augusta (WebNovny.sk) - Pri stredajšej hromadnej nehode na diaľnici D1 v blízkosti Piešťan asistoval alkohol. Podľa doterajších informácií sa zranilo sedem osôb, z nich jedno dieťa utrpelo ťažké poranenia. Úsek diaľnice museli uzavrieť.

Hľadajú svedkov aj videozáznam

Polícia teraz hľadá svedkov zrážky, ktorí by mohli mať aj videozáznam. Vážna nehoda sa stala okolo 20:30 v smere do Bratislavy.





Ako agentúru SITA informovala trnavská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová, 29-ročný vodič VW Sharan zrejme prešiel do pravého pruhu a narazil do vedľa idúceho auta.

Náraz ho odhodil do stredových betónových zvodidiel a zostal stáť v ľavom pruhu, čím vytvoril náhlu prekážku pre ďalšie prichádzajúce vozidlá.

Vážne zranené sedemročné dieťa

Celkovo sa tu zrazilo osem áut. Ľahko sa zranilo šesť osôb, vážne zranené je sedemročné dieťa. Polícia odkláňala premávku po okolitých cestách, diaľnicu plne sprejazdnili po 02:00.

Rumun žijúci v Bratislave, ktorý šoféroval VW nafúkal 1,27 promile. Policajti ho zadržali a vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre ublíženie na zdraví a ohrozenie pod vplyvom návykovej látky.

Polícia príčiny a okolnosti dopravnej nehody vyšetruje, v súčasnosti prebiehajú procesné úkony. Prípadní svedkovia sa môžu prihlásiť na linke 158, videozáznamy by významne pomohli pri objasnení nehody.

