Foto: Predstavili medaily na MS v hokeji 2019, motívom hráč a slovenské hory

BRATISLAVA 10. apríla (WebNoviny.sk) - Medaily na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji na Slovensku sú už na svete. Svetový šampionát sa pod Tatrami začne presne o mesiac 10. mája.

Cenné kovy odovzdajú 26. mája 2019 v Bratislave po dueloch o 3. miesto a finálovom súboji. Ich dizajn pochádza zo Slovenska, organizátori dostali voľnú ruku od Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF).

Autor návrhu je Peter Packaň

"Museli sme dodržať dve podmienky. Jednou je zachovanie maximálnej veľkosti a hmotnosti, druhou to, že musia byť okrúhle. Možnosť mať medaily so slovenským motívom sme, samozrejme, využili," povedal riaditeľ organizačného výboru Igor Nemeček.

Autor návrhu Peter Packaň ako hlavný motív zvolil postavu hokejistu a slovenské hory. "Do návrhu som ich zakomponoval netradične - výrezom. Vďaka tomu je medaila napriek jej klasickému guľatému tvaru unikátny kúsok. Bolo to veľká výzva a skúsenosť. Verím, že sa medaily každému budú páčiť. Držať šampionátovú medailu je skvelý pocit. Verím, že rovnako to budú prežívať aj hokejisti," povedal Packaň.

Kolekciu vyrazili v Kremnici

Na každej z medailí budú tri slovenské štíty - Gerlachovský, Lomnický a Kriváň. Packaň pripravil dovedna osem návrhov a jeden z nich si vybrala IIHF.





Z každej medaily vyrobili 33 kusov. Jedna váži približne 350 gramov, celú kolekciu vyrazili v kremnickej mincovni. Vyrobili ich zo zliatiny medi a zinku, na záver ich upravili niklovaním, zlátením a patinovaním. "Chceli sme, aby medaily boli krásne. Rovnako si želáme, aby krásny bol aj celý šampionát," doplnil Nemeček.





V stredu v Bratislave prezentovali aj dizajn oblečenie pre hostesky, ktoré budú odovzdávať ocenenia pre najlepších hráčov. Autorkou návrhu je Lenka Sršňová.









