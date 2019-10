Foto: Polícii sa podarilo nájsť dvoch ukradnutých tučniakov, podozrivého zatkli

LONDÝN 19. januára (WebNoviny.sk) - Britská polícia prišla v piatok konečne na stopu dvom ukradnutým tučniakom, ktoré už v novembri minulého roku záhadne zmizli zo zoologickej záhrady v Nottinghame.

Dva tučniaky jednopáse, známe aj ako tučniaky Humboldtove, našli muži zákona v záhrade jedného z domov v Nottinghame, pričom jeho 23-ročného majiteľa zatkli pre podozrenie z krádeže.

INCIDENT: Officers p-p-picked up a pair of penguins in Strelley Village after they were reported stolen from a zoo. We've arrested a 23-year-old for burglary and theft. #Coldcase https://t.co/mgxDPa60ub pic.twitter.com/eytPF5p3Sg