Foto: Policajti na D2 v smere do Bratislavy strieľali po vozidle, vodič bol podozrivý z lúpeže

25.7.2019 (Webnoviny.sk) - Policajti v stredu večer na D2 strieľali po vozidle, ktorého vodič bol podozrivý zo spáchania lúpežného prepadnutia v Českej republike. Pri sebe mal nôž.

Premávku zablokovali kamiónmi

Vodič Fabie nereagoval na výzvy českej polície a ohrozoval ostatných účastníkov cestnej premávky. V rámci cezhraničnej spolupráce sa ho rozhodli policajti malackého diaľničného oddelenia zastaviť na zjazde Malacky v smere do Bratislavy.

Ako agentúru SITA informovala bratislavská policajná hovorkyňa Veronika Slamková, premávku zablokovali pomocou štyroch kamiónov, unikajúci vodič sa však napriek tomu snažil prejsť cez medzeru medzi odstavenými nákladnými vozidlami.

Nezastavili ho ani výstrely

Policajti preto použili dva varovné výstrely do vzduchu, no ani to podozrivého neodradilo v jazde. Následne dvakrát vystrelili na kolesá. Po výstreloch vodič zastal, z vozidla však nevystúpil a tak policajti v súčinnosti s českými kolegami použili donucovacie prostriedky.

Kontrolné vyšetrenie nepreukázalo žiadne zranenia. Zadržaný muž skončil v cele a bližšie okolnosti tohto prípadu sú predmetom vyšetrovania.

