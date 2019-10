Foto: Petra Vlhová prevzala od ministra obrany pamätnú medailu, získala aj finačný šek

BRATISLAVA 25. marca (WebNoviny.sk) - Úspešná slovenská reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Petra Vlhová si v pondelok predpoludním na pôde Ministerstva obrany Slovenskej republiky prevzala ocenenie z rúk rezortného šéfa Petra Gajdoša v podobe pamätnej medaily ministra obrany I. stupňa.

Majsterka sveta

Dvadsaťtriročná Liptáčka, ktorá sa v sezóne 2018/2019 stala majsterkou sveta v obrovskom slalome a okrem toho dosiahla viacero pozoruhodných výsledkov vo Svetovom pohári vrátane piatich prvenstiev, je zástupkyňou VŠC Dukla Banská Bystrica.

"Chcela by som sa poďakovať za ocenenie aj podporu. Som rada, že môžem súťažiť za Duklu a ministerstvo obrany. Aj vďaka tomu som mohla podávať kvalitné výkony. Budem sa snažiť to zopakovať aj v budúcom roku a uvidíme, ako to dopadne," povedala športovkyňa. Tá za vynikajúcu reprezentáciu Slovenska dostala aj šek na 7000 eur.

Okrem úspešnej lyžiarky si ocenenie osobne prevzali aj brat Boris Vlha a jej tréner z vojenského centra Matej Gemza. Minister Gajdoš udelil medailu aj Petrinmu otcovi Igorovi Vlhovi.





Nazval ju hviezdou

"V kontexte všetkých jej úspechov nazývam Peťu hviezdou, pretože svojimi výkonmi robí Slovensku vo svete len to najlepšie meno a priznám sa, že aj ja osobne som jej verným fanúšikom a v rámci možností s napätím sledujem každý jej štart. V rámci športového centra sa snažíme vytvoriť všetkým našim športovcom stabilné zázemie a kvalitné podmienky a verím, že aj to sa, samozrejme, spolu s drinou a náročnými tréningmi, odzrkadlilo na jej úžasných výkonoch,“ povedal šéf rezortu obrany.





Riaditeľ VŠC Dukla Banská Bystrica Roman Benčík povedal, že všetci sú na Petru Vlhovú mimoriadne hrdí. "Sme veľmi radi, že máme vo svojich radoch takú významnú športovkyňu. Petra Vlhová sa svojimi medailami zaradila medzi legendy, ktoré vyrastali v našom centre, akými sú napríklad Jozef Pribilinec, Matej Tóth, Michal Martikán, Elena Kaliská či Anastasia Kuzminová. Dúfam, že tak, ako boli úspešní niekoľko rokov oni, bude úspešná aj naša Peťka a ešte nám nejakú medailu prinesie,“ prezradil Benčík na adresu druhej ženy celkového poradia SP za fenomenálnou Američankou Mikaelou Shiffrinovou.

Slovenská zjazdárka a majsterka sveta Petra Vlhová s ocenením od ministra obrany.

