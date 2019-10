Foto: Partner Penty nevidí dôvod predať štátu nemocnicu na Boroch

BRATISLAVA 24. apríla (WebNoviny.sk) - Partner Penty Eduard Maták nevidí dôvod predať nemocnicu na Boroch. Vyjadril sa tak pred stredajším rokovaním s premiérom.

"Prišli sme na pozvanie pána premiéra, ponúkame informácie o stave nášho projektu, novej nemocnice na Boroch," povedal pred rokovaním s Petrom Pellegrinim o novej univerzitnej nemocnici v Bratislave. "Nemocnica je pre nás súčasť siete 40 pracovísk, nevidím dôvod, prečo predávať jednu izolovanú nemocnicu," dodal.

Premiér chce štátnu nemocnicu

Premiér Peter Pellegrini minulý týždeň tvrdil, že má plán B v súvislosti so zablokovanou stavbou nemocnice na bratislavských Rázsochách. "Ja uvidím, o čom budú hovoriť a aké sú ich predstavy," povedal v stredu Peter Pellegrini pred rokovaním s Pentou.

"Pre mňa stále platí, že by som si veľmi želal, aby v Bratislave stala štátna nemocnica, nie súkromná," povedal. Premiér nechce dopustiť, aby v prechodnej fáze, kým štát postaví svoju nemocnicu, tí najlepší odborníci a lekári odišli do súkromnej nemocnice a potom bude mať štát problém naplniť tú svoju. "Mne je primárne jedno, s kým sa posadím za stôl, pokiaľ to bude na prospech Slovenskej republiky," dodal.

Nemocnica novej generácie, ktorú v Bratislave postaví Penta

Spravodajský týždenník minulý týždeň informoval, že jedným z riešení zabezpečenia novej koncovej nemocnice v Bratislave, namiesto zablokovanej stavby na Rázsochách, môže byť odkúpenie nemocnice budovanej investičnou skupinou Penta štátom.

Kúpa súkromnej nemocnice

Odvolal sa pritom na tri na sebe nezávislé zdroje. Premiér Peter Pellegrini pritom len tento týždeň pripustil, že rokuje o „pláne B“ ako sa vysporiadať s naťahovaním projektu novej univerzitnej nemocnice. Stavba na Rázsochách je totiž neustále blokovaná námietkami zo strany neúspešných uchádzačov, a to len pri tendri na búracie práce.

"Podľa informácií spravodajského týždenníka má byť jednou z možností, nad ktorou premiér uvažuje, kúpa súkromnej nemocnice Penty v Boroch. Povedali mu to tri od seba nezávislé zdroje, jeden z nich ešte pred pondelkovým premiérovým vyhlásením," uviedol týždenník s tým, že výstavba nemocnice v Boroch sa začala vlani v lete a plánované otvorenie pre pacientov je v druhej polovici roka 2021.

Hovorca Penty Gabriel Tóth podľa týždenníka potvrdil, že v posledných mesiacoch členovia projektového tímu nemocnice v Boroch absolvovali oficiálne stretnutia s ministerkou zdravotníctva aj s premiérom a jeho tímom. Baviť sa mali o koncepcii projektu a aktuálnom stave výstavby.





