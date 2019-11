Foto: Opitý šofér bez vodičáku prešiel na rovnej ceste do protismeru a narazil do plynovej prípojky

BRATISLAVA/LEVICE 24. októbra (WebNoviny.sk) - Alkoholom posilnený vodič bez vodičského preukazu havaroval v obci Hronovce v okrese Levice. Na rovnej ceste prešiel do protismeru, narazil do skrine plynovej prípojky a odhodilo ho do zaparkovaného Peugeotu Partner.

Ako agentúru SITA informovala nitrianska policajná hovorkyňa Božena Bruchterová, po náraze začal unikať plyn, zdravie, majetok ani životy ohrozené neboli. Vodičovi namerali 0,77 promile, navyše mal aj zadržaný vodičský preukaz.

Nezodpovedný vodič čelí obvineniu z marenia výkonu úradného rozhodnutia. Škody na prípojke a plote presiahli 1 200 a na vozidlách 1 700 eur.

