Foto: Nadal 12. triumfom na Roland Garros prepísal históriu, vo finále mu Thiem zobral iba set

PARÍŽ 9. júna (WebNoviny.sk) - Španielsky tenista Rafael Nadal sa stal po dvanásty raz v kariére víťazom Roland Garros v Paríži.

Vo finále dvojhry mužov na druhom grandslamovom turnaji sezóny Nadal nasadený ako druhý zdolal turnajovú štvorku Rakúšana Dominica Thiema 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

Finále trvalo presne tri hodiny

Zápas trval presne tri hodiny a jednu minútu a Nadal ho zakončil suverénne premeneným druhým mečbalom pri svojom podaní. Víťaz zdvihol nad hlavu slávny Pohár mušketierov, ktorý mu odovzdal legendárny Austrálčan Rod Laver. Nadal si prevezme si šek na 2,3 mil. eur. Zdolaného finalistu uteší suma 1,18 mil. eur.

"Ďakujem všetkým, ktorí sa pozerali. Predovšetkým chcem pogratulovať Dominicovi, ktorý hral výborne a verím, že niekedy v budúcnosti sa dočká aj on. Je to veľký bojovník a úžasný športovec. Že som dokázal jednu z najúžasnejších vecí v športovej histórii? Je to ako sen, čosi nepredstaviteľné. V roku 2005 mi to pripadalo prvýkrát také neskutočné, že som tomu ani nechcel veriť. A potom prišli všetky tie ďalšie roky... Ak by mi niekto po prvom triumfe povedal, že tu budem stáť 12-krát, určite by som tomu neveril," uviedol Rafael Nadal v prvom pofinálovom rozhovore na kurte. Po prevzatí trofeje pridal poďakovania svojmu tímu a rodine vo francúzštine, angličtine aj španielčine.

Nadal prepísal históriu

Tridsaťtriročný Španiel opäť potvrdil, že je stále neohrozeným kráľom na parížskej antuke. Od svojho prvého celkového triumfu v roku 2005 prehral na obľúbenom povrchu v obľúbenom meste len dva zápasy (bilancia 93:2) a celkovo v kariére má v súbojoch na tri víťazné sety na antuke bilanciu 118:2.

Nadal ako prvý hráč v histórii tenisu vyhral niektorý z grandslamových turnajov 12-krát. Dosiaľ sa o toto privilégium delil s Austrálčankou Margaret Courtovou, ktorá jedenásťkrát triumfovala na Australian Open.

Nedávny triumf 6:4, 6:4 zo semifinále turnaja v Barcelone napovedal, že Thiem nemusí byť proti Nadalovi bez šance. Ibaže priveľká únava po dvojdňovom päťsetovom maratóne proti Novakovi Djokovičovi v spojení s Nadalovoiu energiou a skúsenosťou boli nad sily 25-ročného Rakúšana. Od tretieho setu začal výraznejšie za súperom zaostávať a v závere mu zostala už len bojovnosť.

Thiem miluje Paríž

Nadal získal 82. turnajová titul kariéry a osemnásty grandslamový. Opäť tak znížil náskok Rogera Federera v počte trofejí z turnajov "veľkej štvorky" na dva (18-20).

Bolo to už druhé spoločné parížske finále v podaní Nadala a Thiema. Pred rokom Rakúšan nezvládol tlak prvého súboja o grandslamový titul v kariére a podľahol veľkému favoritovi 4:6, 3:6, 2:6. Celkovo to má v bilancii proti Nadalovi po dnešku 4:9 a na antuke 4:8.

"Je to pre mňa veľmi ťažké hovoriť krátko po finále. Ďakujem všetkým, ktorí mi pomáhali. Milujem ľudí v Paríži, tá ich podpora bola obrovská. Rafa, odviedol si zasa raz výbornú prácu. Ja si vážim už len šancu, že proti tebe môžem hrať. Samozrejme, niekedy v budúcnosti sa chcem lúčiť s týmto turnajom aj ako víťaz. Vynasnažím sa, aby mi to vyšlo," povedal v prvom komentári Dominic Thiem.

Roland Garros - dvojhra mužov - finále Rafael Nadal (Šp.-2) - Dominic Thiem (Rak.-4) 6:3, 5:7, 6:1, 6:1 I. set Na pomalej antuke parížskeho centrálneho kurtu nebolo podanie na začiatku zápasu výhodou. Ako prvý ho v piatom geme stratil Nadal, ale vzápätí predviedol rebrejk na 3:3. Od tej chvíle začal favorit chytať lepší rytmus proti energiou nabitému Rakúšanovi, ktorý v úvode takmer vôbec nekazil. Nadal už v prvom sete neodovzdal ani gem a zvládol ho 6:3. II. set V druhom sete obaja hráči výrazne zlepšili podanie a výsledkom boli relatívne hladké gemy na servise. Za stavu 6:5 Thiem dostal renomovanejšieho súpera pod tlak a využil hneď prvý z dvoch brejkbalov, ktoré sa mu naskytli - 5:7. Thiema tento fakt nepovzbudil k ešte lepšiemu výkonu. III. set V úvode tretieho setu nezvládol svoje podanie, potom ani druhé a Nadal šiel do double brejku na 4:0. Španiel bol ´laufe´ a set získal za 23 minút 6:1. Z posledných 30 bodov v tomto dejstve uhral Nadal na svoju stranu až 23. IV. set Vo štvrtom sete sa zdalo, že Thiem predčasne kapituloval. Za stavu 0:3 však predsa len pozbieral sily na podaní a po troch odvrátených brejkbaloch znížil na 1:3. Blížiaci sa koniec však už neodvrátil. Španielsky ľavák neohrozene dokráčal pri svojom podaní k dvom mečbalom a premenil ten druhý po chybe súpera. Nadal prevýšil Thiema celkovo vo víťazných úderoch 33-25 a na nevynútené chyby to bolo 27-30 z pohľadu víťaza. Veľký rozdiel bol aj v premieňaní brejkbalov, Španiel vzal Rakúšanovi podanie šesťkrát z ôsmich možností, opačne to bolo 2 zo 6.

Rakúsky tenista Dominic Thiem počas finálového zápasu na Roland Garros, v ktorom podľahol Španielovi Rafaelovi Nadalovi 3:6, 7:5, 1:6, 1:6. Paríž, 9. jún 2019.

Španielsky tenista Rafael Nadal sa teší zo zisku 12. titulu na Roland Garros po finálovom zápase, v ktorom zdolala Rakúšana Dominica Thiema 6:3, 5:7, 6:1, 6:1. Paríž, 9. jún 2019.

