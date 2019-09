Foto: Na Sibíri objavili perfektne zachovanú hlavu vlka z doby ľadovej, objav označili za unikátny

MOSKVA 16. júna (WebNoviny.sk) - Ruskí vedci našli na Sibíri perfektne zachovanú ochlpenú hlavu vlka z doby ľadovej. Hlavu vlka, ktorý zahynul pred 40-tisíc rokmi, objavili v Jakutsku na východe Ruska.

Valerij Plotnikov z Ruskej akadémie vied povedal, že zviera patrilo k starodávnemu poddruhu vlka, ktorý žil v rovnakej dobe ako mamuty a vyhynul spolu s nimi.

Plotnikov označil objav za unikátny, pretože vedci doteraz našli len lebky vlkov bez kožušiny či tkanív. Táto hlava má však uši, jazyk aj perfektne zachovalý mozog.

Still snarling after 40,000 years, a giant Pleistocene wolf discovered in Yakutia.

Sensational find of head of the beast with its brain intact, preserved since prehistoric times in permafrost.https://t.co/w4FoRB16Ur pic.twitter.com/8QbthEfay1