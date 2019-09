Foto: Mercedes išiel na diaľnici D2 v protismere, čelne sa zrazil s Peugeotom Boxer

BRATISLAVA 13. marca (WebNoviny.sk) - Na diaľnici D2 v smere do Českej republiky sa v noci zrazili dve autá, jedno z nich išlo v protismere. Nehoda sa stala na 34 km krátko pred 21:30.

Ako agentúru SITA informoval bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, maďarský Peugeot Boxer sa čelne zranil s Mercedesom Benz E320 so skalickými značkami, ktorý išiel v protismere.

Vodič Peugeotu sa zranil ľahko, šofér z Mercedesu utrpel ťažké zranenia a do nemocnice ho previezli leteckí záchranári. Na zistenie alkoholu mu odobrali krv.

Pri nehode vytiekli prevádzkové kvapaliny v oboch vozidlách, ich odstránenie zabezpečili hasiči. Celkové škody po nehode vyčíslili zhruba na 15-tisíc eur. Okolnosti nehody polícia vyšetruje.

