Foto: Matej Trusa sa v zápase Fortuna ligy vážne zranil, z ihriska išiel rovno na operáciu

15.9.2019 (Webnoviny.sk) - Futbalisti Michaloviec sa po slabšom štarte nového ročníka domácej najvyššej súťaže postupne štverajú nahor tabuľkou Fortuna ligy.

Po sobotňajšom víťazstve 2:1 nad Trenčínom poskočili s ôsmimi bodmi na ôsmu pozíciu, no ich radosť z triumfu pokazil moment z úvodu stretnutia.

Trusa bude pauzovať rok

V 9. minúte mladý útočník Zemplínčanov Matej Trusa prenikal za obranu hostí, no nešetrným zákrokom ho poslal k zemi trenčiansky bek Cole Kpekawa a štadiónom sa ozval hlasný výkrik. Osemnásťročný zakončovateľ Michaloviec zostal ležať na trávniku a jeho noha bola v neprirodzenej pozícii.

"Má zlomené dve kosti, je na operačnej sále. Podľa prvotných informácií sa bude zotavovať približne rok. Škoda. Stávajú sa v živote aj takéto veci, no ide o mladého chlapca, ktorý mal našliapnuté na dobrú kariéru. Verím, že sa vráti, no bude to chcieť dlhý čas,“ povedal na pozápasovej tlačovej konferencii tréner Michalovčanov Anton Šoltis, cituje ho aj ProFutbal.sk.

Kpekawa dostal červenú kartu

Kpekawa dostal za svoj zákrok červenú kartu a domáci lodivod musel nútene striedať. Mal však šťastnú ruku. Nový muž na trávniku Modibo Sidibe už v 16. minúte otvoril skóre stretnutia a o 16 minút neskôr sa k nemu pridal Jozef-Šimon Turík. Trenčania vo zvyšku stretnutia už nezmazali dvojgólové manko a len skorigovali výsledok zásluhou Gina van Kessela.

"Po prvom strelenom góle sme si kričali, že bojujeme za Mateja. Kiežby to nebolo až také vážne, hoci to nevyzerá dobre. Verím, že sa dá čo najskôr dokopy. Pred zápasom nám tréner povedal, že najdôležitejšie je víťazstvo a je jedno, ako ho dosiahneme. Podarilo sa nám to. Mohli sme síce rozhodnúť už aj skôr, nakoniec sme sa obávali o výsledok, ale podstatné je, že máme tri body," povedal Turík pre spomínaný web.

Michalovčania si v sobotu napravili chuť po tohtotýždňovom nečakanom zaváhaní v Slovnaft Cupe, v ktorom nestačili na štvrtoligovú Sláviu TU Košice. Trenčín naopak nevyužil výsledkovú pohodu po pohárovom triumfe 5:1 v Šálkovej a nevylepšil si priebežné šieste miesto v tabuľke.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !