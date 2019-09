Foto: Letisko M. R. Štefánika má nové spojenie, do Bratislavy už lieta aj Cyprus Airways

BRATISLAVA 8. júna (WebNoviny.sk) - Letisko M. R. Štefánika v Bratislave má nové pravidelné letecké spojenie s cyperskou Larnakou. Dopravca Cyprus Airways začal linku prevádzkovať v sobotu ráno prvým príletom lietadla na bratislavské letisko a s následným odletom na Cyprus.

Lety bude prevádzkovať dvakrát týždenne, v utorky a soboty, lietadlom Airbus A319 do konca letnej sezóny, do 24. septembra. Najväčšie domáce letisko zároveň symbolicky otvorilo letnú leteckú dovolenkovú sezónu.

Tradičná vodná brána

Prvý prílet lietadla nového pravidelného leteckého dopravcu privítala na letisku v Bratislave pri tejto príležitosti tradičná vodná brána vytvorená z hasičských áut.

„Neustále sa snažíme rozširovať našu sieť leteckých spojení, a preto veríme, že táto destinácia sa stane medzi slovenskými cestujúcimi populárna, čím zároveň prispeje i k rozvoju turizmu na Cypre," informovala marketingová manažérka Cyprus Airways Kiki Haida.

Prví cestujúci novej linky do Larnaky dostali tematické medaily a ochutnať mohli aj tortu v tvare ostrova Cyprus. Larnaka je tretím najväčším mestom Cypru s prístavom na juhovýchodnom pobreží ostrova Afrodity vo východnom Stredomorí.

Do Larnaky lieta aj Smartwings

Bratislava má s Cyprom tri pravidelné sezónne letecké spojenia. „Do Larnaky lieta z Bratislavy aj dopravca Smartwings počas leta, na tieto lety si možno rovnako zakúpiť aj individuálne letenky, pričom obe linky využívajú tak cestovné kancelárie, ako aj individuálni klienti," uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková.

Smartwings lieta z hlavného mesta Slovenska do Larnaky trikrát týždenne. Spoločnosť Ryanair prevádzkuje z Bratislavy linku do Pafosu na juhozápade Cypru dvakrát v týždni.

Prvý prílet leteckého dopravcu Cyprus Airways do Bratislavy

Cyprus Airways prevádzkuje svoje lety od júna 2017, vo flotile má dve lietadlá Airbus A319 s kapacitou 144 miest. Od 11. júna plánuje začať lietať aj medzi Košicami a Larnakou. Aerolínie sú členom Medzinárodného združenia leteckých dopravcov (IATA) od októbra 2018.

Medzinárodné letisko leží štyri kilometre južne od Larnaky, považovanej za hlavné turistické centrum Cypru s viacerými plážami, pamiatkami a zaujímavosťami.

Takmer 50 pravidelných liniek do 41 destinácií

V posledných troch rokoch vzrástol počet návštevníkov zo Slovenska na Cypre prostredníctvom cestovných kancelárií. V minulom roku dosiahol ich počet 17,5-tisíca, oproti roku 2017 vzrástol o 26 percent, resp. o 3 625 osôb.

Priemerná dĺžka pobytu podľa údajov Štatistického úradu SR dosiahla zhruba osem dní. Cyprus patrí do prvej desiatky najvyhľadávanejších zahraničných cieľov dovolenky Slovákov využívajúcich cestovné kancelárie, v uplynulých šiestich rokoch sa pohyboval na ôsmom až desiatom mieste. Záujem slovenských návštevníkov o pobyty na ostrove vzrástol v roku 2013, keď ich počet prvý raz presiahol desaťtisíc, odvtedy je vždy nad touto hranicou a s výnimkou roku 2015 sa pravidelne zvyšuje.

Cestujúci z Bratislavy môžu počas letnej sezóny využiť 47 pravidelných liniek do 41 destinácií v osemnástich krajinách. Počas letnej sezóny od júna do septembra, resp. októbra je navyše plánovaných približne 2 800 nepravidelných dovolenkových charterových letov, ktoré si objednávajú cestovné kancelárie do tradičných letovísk v Grécku, Turecku, Tunisku, Egypte, Taliansku, Bulharsku, Čiernej Hore, Španielsku,Izraeli, Albánsku či na Kapverdské ostrovy.





