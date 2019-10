Foto: Kuzminová víťazkou ankety Športovec roka 2018, úspech Sagana, Fialkovej i športovej legendy

BRATISLAVA 21. decembra (WebNoviny.sk) - V tradičnej novinárskej ankete Športovec roka 2018 na Slovensku zvíťazili medzi jednotlivcami biatlonistka Anastasia Kuzminová a v kategórii družstiev ženská biatlonová štafeta zo ZOH 2018.

Výsledky ankety Klubu športových redaktorov Slovenského syndikátu novinárov (KŠR SSN) Športovec roka 2018 slávnostne vyhlásili v piatok večer v činohernej sále novej budovy Slovenského národného divadla v Bratislave.

V ankete, ktorá v bývalom Československu písala svoju tradíciu už od roku 1959 a v rámci samostatnej Slovenskej republiky od roku 1993, prvé tri priečky obsadili jej víťazi z predchádzajúcich rokov. Medzi jednotlivcami triumfovala držiteľka zlatej a dvoch strieborných olympijských medailí z Pjongčangu 2018 Anastasia Kuzminová pred cyklistom Petrom Saganom a strelkyňou Zuzanou Rehák Štefečekovou.

V kategórii kolektívov najviac hlasov získala olympijská štafeta biatlonistiek v zložení Paulína Fialková, Anastasia Kuzminová, Terézia Poliaková a Ivona Fialková. Druhé miesto obsadilo družstvo strelcov v mix trape (Zuzana Rehák Štefečeková, Erik Varga) a tretie hliadka singlkanoistov na divokej vode (Michal Martikán, Alexander Slafkovský a Matej Beňuš, resp. Marko Mirgorodský).

V tohtoročnej ankete hlasovalo 103 členov KŠR SSN, hlasy dostalo 39 jednotlivcov a 15 športových kolektívov. Za Športovú legendu na slávnosti vyhlásili najlepšieho slovenského basketbalistu 20. storočia a trojnásobného medailistu z majstrovstiev Európy Stanislava Kropiláka. Divácku cenu získal Peter Sagan.

Kuzminová triumfovala v prestížnej novinárskej ankete po tretí raz (predtým v rokoch 2010 a 2014) a vyrovnala sa tým Saganovi (víťaz v rokoch 2013, 2015 a 2017). Viac triumfov v 26-ročnej histórii tejto ankety majú na konte len plavkyňa Martina Moravcová (šesť) a vodný slalomár Michal Martikán (štyri).

Tretia Rehák Štefečeková vyhrala anketu v roku 2012. Meno Kuzminovej nechýbalo ani na jednom zo 103 hlasovacích lístkov, pričom 94-krát bolo na prvom mieste a aj zostávajúcich deväťkrát v prvej trojke. Saganovo meno chýbalo len na dvoch lístkoch a Rehák Štefečekovej na štyroch.

Až osem z desiatky laureátov v kategórii jednotlivcov sa v minulosti už viackrát objavilo v top 10 - Peter Sagan ôsmy raz, futbalista Marek Hamšík (9. miesto) siedmy raz, Anastasia Kuzminová aj Zuzana Rehák Štefečeková šiesty raz, Matej Tóth (víťaz ankety z roku 2016 obsadil teraz 5. miesto) piaty raz, zjazdárka Petra Vlhová (4. miesto), strelec Erik Varga (6.) aj vodný slalomár Alexander Slafkovský (7.) tretí raz.

Nováčikmi v top 10 sú len biatlonistka Paulína Fialková (8. miesto) a zrakovo znevýhodnená zjazdárka Henrieta Farkašová (10. miesto), ktorá sa stala historicky prvou paralympioničkou v najlepšej desiatke.

V kategórii kolektívov sa štafeta biatlonistiek, samozrejme v úplne inom zložení, tešila v histórii z víťazstva v ankete v roku 1998. Je zaujímavé, že až päť laureátov ankety medzi jednotlivcami sa v roku 2018 podieľalo aj na najväčších úspechoch medzi kolektívmi - biatlonistky Kuzminová a P. Fialková, strelci Rehák Štefečeková a Varga, aj vodný slalomár Slafkovský.

V kolektívnom športe bol ako jednotlivec výnimočný. Stanislav Kropilák (63) je najlepší slovenský basketbalista 20. storočia, trojnásobný medailista z majstrovstiev Európy a najnovšie už aj Športová legenda podľa novinárov združených v KŠR SSN. Trinásť rokov patril na poste pivota medzi kľúčové postavy basketbalovej reprezentácie ČSSR.

Desaťkrát v sérii (1975 - 1984) ho vyhlásili za najlepšieho basketbalistu Slovenska, päťkrát za najlepšieho basketbalistu ČSSR (1979, 1980, 1982, 1983, 1985). Šesťkrát hral na európskych a dvakrát na svetových šampionátoch (1978 a 1982) aj na olympijských hrách (Montreal 1976 – 6. miesto, Moskva 1980 - 9. miesto).

Z európskych šampionátov má v zbierke tri medaily - striebro z ME 1985 v NSR, kde bol ako tridsiatnik kapitán tímu. Na bronzových medailách sa podieľal na ME 1977 v Belgicku a na ME 1981, ktoré sa hrali aj v Bratislave. Kropilák bol viackrát na vrcholných podujatiach najlepším strelcom československého reprezentačného tímu.

V klubových farbách získal päť titulov majstra Československa - štyri s Interom Bratislava (1979, 1980, 1983 a 1985) a jeden počas vojenčiny v RH Pardubice (1984). Od roku 2017 je v Sieni slávy slovenského basketbalu. Dovedna 15-krát nastúpil v drese výberu Európy. V roku 1991 ho časopis Medzinárodnej basketbalovej federácie FIBA Magazine zaradil medzi 50 najlepších hráčov všetkých čias. Od roku 2000 pôsobí ako prezident basketbalového klubu Inter Bratislava, predtým bol v klube generálny manažér.

Športovec roka 2018

pozn. (čísla za menom a športovým odvetvím znamenajú postupne celkový počet bodov, v zátvorke celkový počet umiestnení na 1., 2. a 3. mieste na jednotlivých lístkoch a napokon údaj, na koľkých lístkoch sa objavilo meno jednotlivca/dvojice alebo kolektívu - hlasovalo dovedna 103 novinárov, dôveru dostalo 39 jednotlivcov/dvojíc a 15 kolektívov):

JEDNOTLIVCI

1. Anastasia Kuzminová, biatlon 1020 (94-8-1) 103x na hlasovacom lístku

2. Peter Sagan, cestná cyklistika 827 (6-49-29) 101x

3. Zuzana Rehák Štefečeková, športová streľba 670 (1-31-14) 99x

4. Petra Vlhová, zjazdové lyžovanie 605 (0-2-23) 95x

5. Matej Tóth, atletika 603 (1-9-23) 95x

6. Erik Varga, športová streľba 298 (0-1-5) 61x

7. Alexander Slafkovský, vodný slalom 222 (0-0-1) 57x

8. Paulína Fialková, biatlon 220 (0-1-1) 55x

9. Marek Hamšík, futbal 210 (0-1-1) 53x

10. Henrieta Farkašová (s navádzačkou Nátaliou Šubrtovou) zjazdové lyžovanie zrakovo znevýhodnených 168 (0-1-3) 47x

11. Ján Volko, atletika 161 (0-0-0) 50x

12. Danka Barteková, športová streľba 121 (0-0-0) 38x

13. Milan Škriniar, futbal 88 (0-0-1) 20x

14. Martin Kližan, tenis 69 (0-0-0) 23x

15. Zdeno Chára, ľadový hokej 63 (0-0-0) 22x

16. Dominika Cibulková, tenis 62 (0-0-0) 25x

17. Jozef Metelka, cyklistika telesne znevýhodnených 37 (1-0-0) 11x

18. Veronika Vadovičová, športová streľba telesne znevýhodnených 30 (0-0-0) 8x

19. Richard Tury, skejtbording 23 (0-0-0) 12x

20. Tomáš Tatar, ľadový hokej 22 (0-0-0 ) 7x

21. Richard Varga, triatlon 19 (0-0-0) 7x

22. Barbora Mokošová, športová gymnastika 17 (0-0-0) 6x

23. Miroslav Haraus (s navádzačom Marošom Hudíkom) zjazdové lyžovanie zrakovo znevýhodnených 13 (0-0-0) 2x

24. Michal Martikán, vodný slalom 12 (0-0-0) 2x

Magdaléna Rybáriková, tenis 12 (0-0-0) 2x

26. Jakub Krako (s navádzačom Branislavom Brozmanom) zjazdové lyžovanie zrakovo znevýhodnených 11 (0-0-1) 3x

27. Martin Dúbravka, futbal 9 (0-0-0) 4x

Peter Gelle, Adam Botek, rýchlostná kanoistika 9 (0-0-0) 2x

29. Lucia Debnárová, pretláčanie rukou 8 (0-0-0) 3x

30. Matej Beňuš, vodný slalom 7 (0-0-0) 2x

31. Samuel Baláž, Tibor Linka, rýchlostná kanoistika 6 (0-0-0) 2x

Hubert Andrzej Olejnik, športová streľba 6 (0-0-0) 3x

Andrej Csemez, box 6 (0-0-0) 3x

34. Marián Jung, vodný motorizmus 4 (0-0-0) 2x

35. Miroslava Kopúňová, karate 3 (0-0-0) 1x

36. Daniela Demjén Pešková, športová streľba 1 (0-0-0) 1x

Ján Kriška, ultramaratón 1 (0-0-0) 1x

Radoslav Malenovský, športová streľba telesne znevýhodnených 1 (0-0-0) 1x

Csaba Zalka, rýchlostná kanoistika 1 (0-0-0) 1x

KOLEKTÍVY

1. Biatlonová štafeta žien SR (Anastasia Kuzminová, Ivona Fialková, Paulína Fialková, Terézia Poliaková) 149 (27-23-22) 72x

2. Tímový mix v trape (Zuzana Rehák Štefečeková a Erik Varga) 132 (24-19-22) 65x

3. Hliadka mužov 3x C1 vo vodnom slalome (Michal Martikán, Alexander Slafkovský, Matej Beňuš, Marko Mirgorodský) 118 (18-23-18) 59x

4. Mužstvo futbalistov FC Spartak Trnava 95 (19-15-8) 42x

5. Štvorkajak SR na MS 90 (14-18-12) 44x

6. Hádzanári Tatrana Prešov 6 (1-0-3) 4x

7. Atletická štafeta žien na 4x400 m 5 (0-1-3) 4x

Štvorkajak SR do 23 rokov 5 (0-1-3) 4x

9. Basketbalistky Good Angels Košice 4 (0-1-2) 3x

Kolkári ŠK Železiarne Podbrezová 4 (0-0-4) 4x

11. Družstvo strelkýň v skeete 3 (0-0-3) 3x

12. Štvorkajak SR na ME 2 (0-1-0) 1x

Družstvo paralympionikov v bocci 2 (0-0-2) 2x

Mužstvo florbalistov SR 2 (0-1-0) 1x

15. Mužstvo nohejbalistov SR 1 (0-0-1) 1x

ŠPORTOVÁ LEGENDA

Športová legenda 2018 najlepší slovenský basketbalista 20. storočia a trojnásobný medailista z majstrovstiev Európy Stanislav Kropilák. Štafetu v tomto oceňovaní (KŠR vyberá Športovú legendu od roku 2010) prevzal po týchto osobnostiach: boxer Ján Zachara, po ňom hokejista Jozef Golonka, futbalista Jozef Adamec, hádzanár Anton Frolo, atlétka Eva Šuranová-Kucmanová, krasokorčuliar Karol Divín, športová gymnastka Marianna Némethová-Krajčírová a vlani chodec Jozef Pribilinec.

Hlasy laureátov ankety Športovec roka 2018

JEDNOTLIVCI

Anastasia Kuzminová (biatlon, 1. miesto): "Víťazstvo v ankete Športovec roka 2018 nepatrí iba mne. Je to triumf vďaka víťazstvám, ktoré oslovili viacero ľudí a je úžasné, keď sa spoja ľudia v rôznych kútoch Slovenska aj mimo neho s obrovskou radosťou. Počuť hurá, máme víťazstvo či máme zlato je úžasný pocit, ktorý zostane človeku dlho v emóciách a v srdci. Vďaka všetkým, ktorí majú šport radi a biatlon obzvlášť."





Peter Sagan (cestná cyklistika, 2. miesto): "Veľmi ma mrzí, že sa na tejto udalosti nemôžem zúčastniť s vami. Som na cestách a neviem, či sa na Slovensko dostanem na Vianoce. Všetkým preto prajem pekné sviatky a šťastný rok 2019. Nech sa splnia vaše predsavzatia a nech je ďalší rok lepší než ten minulý. Držte mi palce a ja ich budem držať vám."

Zuzana Rehák Štefečeková (športová streľba, 3. miesto): "Svetový šampionát bol veľmi úspešný. Nikto z nás asi neočakával, že takto dopadnú, aj keď tréner asi mal nejaké ciele. Máme už všetky miestenky na OH, ktoré sme mohli získať. Každý rok sa teším, že som medzi elitnou desiatkou najlepších športovcov na Slovensku. Vyhlásenie tejto ankety je pre mňa krásna bodka za rokom. Som už možno takou stálicou podujatia. Som rada, že som pravidelne medzi elitnými športovcami zo Slovenska. Je to pre mňa hrdosť a aj zodpovednosť do budúcnosti."





Petra Vlhová (zjazdové lyžovanie, 4. miesto): "Ďakujem všetkým za hlasy a dúfam, že budúci rok bude ešte lepší. Chcem poďakovať všetkým sponzorom, mojim rodičom a tímu, ktorý robí všetko pre mňa, aby sme spolu dosiahli čo najlepšie výsledky."





Matej Tóth (atletika, 5. miesto): "Mám veľmi výnimočné pocity. Prežívam to veľmi pozitívne. Po ročnej pauze som tu opäť ako laureát a o to viac si to cením. Teším sa z toho, že som sa prebojoval do elitnej desiatky. Vnímam to o to výnimočnejšie, že práve takto pred rokom, aj keď som nebol medzi hodnotenými, tak som dostal zásadný impulz k tomu, aby som sa vrátil. Bola to pre mňa obrovská motivácia - aplauz ľudí bol pre mňa veľkou podporou. Na majstrovstvách Európy som získal striebro a aj to je pre mňa stimulom do ďalších dní. Dokázal som si, že ešte na to mám, aby som sa bil s najlepšími na svete. Podmieňujem to však tým, že musím byť zdravý. V tomto veku je telo na hrane možností. Uvedomujem si riziká, ktoré to so sebou prináša. Rád by som sľúbil, že to potiahnem až do olympiády, ale už to úplne nie je len v mojich rukách,"





Alexander Slafkovský (vodný slalom, 7. miesto): "V prvom rade som prekvapený z toho, že som sa ocitol v top desiatke. Je to pre mňa veľká pocta a radosť. Nezastupujem tu len seba, ale aj celý vodný slalom. Rok 2018 bol z môjho pohľadu najvyrovnanejší a som rád, že som tu. Cenné je celkové prvenstvo v hodnotení Svetového pohára, ale trochu ma mrzí, že som na jednotlivých pretekoch skončil štyrikrát druhý. Keď som stretol Peťu Vlhovej, tak som jej povedal, aby nekráčala v mojich šľapajách. Zatiaľ totiž tiež zbiera druhé priečky v slalome."





Paulína Fialková (biatlon, 8. miesto): "Chcem povedať, že úspechy, ktoré teraz prežívame, nie sú len mojou prácou, je to práca celého tímu, ktorý každý deň tvrdo drie, aby sme dosiahli tieto výsledky. Chcem poďakovať svojím rodičom, bez ktorých by som tu nebola a celé by to nemalo význam. Nesmiem zabudnúť na fanúšikov, ktorí ma podporili v tých najťažších chvíľach. Veľmi si to vážim a tá podpora je citeľná, dáva mi energiu do všetkých životných situácií a aj o tom je šport."





Henrieta Farkašová (s navádzačkou Natáliou Šubrtovou, zjazdové lyžovanie zrakovo znevýhodnených, 10. miesto): "Je to historický moment, že sa premiérovo paralympionik dostal do elitnej desiatky športovcov Slovenska. Krajšie sa tento mimoriadne úspešný rok ani nemohol skončiť. Je to veľký krok vpred. Verím, že to nie je naposledy, ked je paralympionik v Top 10. Snáď to v budúcnosti bude pravidlom. V uplynulom roku sa nám podarilo získať päť medailí na paralympiáde a stali sme sa najúspešnejšími športovkyňami hier v Pjongčangu, takže s rokom 2018 panuje veľká spokojnosť."

KOLEKTÍVY

Zuzana Rehák Štefečeková (členka tímového mixu v trape, 2. miesto): "Pre mňa aj pre Erika je najdôležitejšie je to, že máme olympijské miestenky a budúci rok bude trochu voľnejší. Veľmi si obaja ceníme, že sme sa ocitli medzi ocenenými aj medzi tímami."





Matej Beňuš (hliadka mužov 3xC1 vo vodnom slalome): "Na svetovom šampionáte sme získali ôsme zlato po sebe, až sa tomu stále veľmi ťažko verí. Teraz nás čaká boj o olympiádu, bude to veľmi podobné ako v roku 2015 pred Riom."





Marko Mirgorodský (hliadka mužov 3xC1 vo vodnom slalome): "Rok 2018 bol dobrý, ale mohol byť aj lepší. Veľmi ma teší, že sa darilo našej hliadke a ja som mohol prispieť k striebru na ME. Bol to veľmi pozitívny okamih, veď to boli moje prvé vážne seniorské preteky."

LEGENDA

Stanislav Kropilák (najlepší slovenský basketbalista 20. storočia a trojnásobný medailista z majstrovstiev Európy): "Je pre mňa veľké prekvapenie a fantastická pocta, že som sa zaradil medzi viaceré legendy. Som rád, že celkovo zastupujem v tomto smere aj basketbal, keďže medzi legendami sú už futbalista, hokejista či hádzanár. Z celej kariéry pre mňa asi najviac znamenal prvý titul s Interom Bratislava. To nám viacerým zabezpečilo miesto v reprezentácii, v ktorej som potom bol aj kapitánom."

V zastúpení za neprítomných laureátov:

Ľubomír Sagan, otec Petra Sagana (cestná cyklistika, 2. miesto): "Peter dosiahol v roku 2018 dobré výsledky. Niečo sa mu podarilo, niečo nie. Niektoré jeho úspechy je ťažké popísať slovami, to je potrebné zažiť osobne. V roku 2019 isto zabojuje o to, aby sa opäť stal majstrom sveta."

Tomáš Fusko, prezident Slovenského zväzu biatlonu (za Anastasiu Kuzminovú ako víťazku medzi jednotlivcami, ôsmu Paulínu Fialkovú a víťaznú biatlonovú štafety žien SR medzi kolektívmi): "Pre slovenský biatlon to bol výnimočný, no nemožno povedať, že predchádzajúce olympijské roky boli horšie. Rok 2018 bol ozaj výnimočný, keď Nasťa získala olympijské zlato, dievčatá skončili v štafete piate a Paulína bola piata. Zostáva veriť, že v budúcnosti sa nám bude tiež dariť. Nasťa sa mi najviac páči ako človek - jej skromnosť, úprimnosť a šľachetnosť. Nasťa je výnimočná. Nasťa pred aktuálnou sezónou trochu zmenila model prípravy, jej cieľom sú majstrovstvá sveta. Pomaly sa dostáva do pohody a bežecky je pripravená výborne. Paulína sa pravidelne zlepšuje a ukazuje výkonnostný rast. Teraz pravidelne atakuje elitnú šestku a aj tesne pred týmto galavečerom skončila tretia, čo je vynikajúce. Čo sa týka štafety, kolektívny výsledok nikdy nie je jednoduchý, vždy je potrebné zladiť všetky členky štafety. Práve na olympiáde sa to podarilo a v Pjongčangu prišiel mimoriadny výsledok."





Vojtech Varga, otec Erika Vargu (športová streľba, 6. miesto): "Erik všetkých pozdravuje zo sústredenia, ktoré momentálne absolvuje v Austrálii."





Richard Hamšík, otec Mareka Hamšíka (futbal, 9. miesto): "Byť v spoločnosti tak úžasných športovcov, ako sa tu zišli tento rok, je pre Mareka veľká pocta."