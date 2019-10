Foto: Hubočanovi sa kariéra pred očami nepremietla, posledné minúty za národný tím odohral aj Nemec

14.10.2019 (Webnoviny.sk) - Koniec reprezentačnej kariéry oznámili ešte vo februári, ale definitívnu bodku za ňou dali o osem mesiacov neskôr.

Trojica Martin Škrtel, Adam Nemec a Tomáš Hubočan sa definitívne rozlúčila s fanúšikmi slovenského futbalového národného tímu v nedeľňajšom medzištátnom prípravnom stretnutí s Paraguajom (1:1).

Na vynovenom Tehelnom poli si pred zápasom prebrala pamätné plakety a po jeho skončení sa dočkala potlesku od divákov na tribúnach.

"Určite mi bude pôsobenie v reprezentácii chýbať. Mal som v hlave myšlienky, že by som to mohol potiahnuť ďalej, ale taký je futbalový život. Niektorí prichádzajú a ďalší odchádzajú," povedal novinárom 34-ročný Nemec, ktorý strávil na ihrisku 31 minút a potom prenechal miesto svojmu mladšiemu nástupcovi Róbertovi Boženíkovi.

Práve on strelil jediný gól Slovákov. "Paraguajčania boli nepríjemní, tvrdí a rýchli. Za tú polhodinu som sa poriadne nabehal," hovoril zakončovateľ cyperského Pafosu.

Nemec strelil v "repre" 13 gólov

Nemec sa stal najmä pod vedením trénera Jána Kozáka staršieho jasnou voľbou na hrote slovenského útoku. V reprezentácii síce debutoval ešte koncom roka 2006, ale pravidelne v nej začal nastupovať až o sedem rokov neskôr a bol kľúčovou postavou mužstva pri postupe na majstrovstvá Európy 2016.





V národnom tíme nazbieral 43 štartov a strelil v nich 13 gólov. "Všetky zásahy, ktoré znamenali bodový zisk, sú cenné. Mrzí ma však, že na ME som proti Walesu trafil žrď. Prípadný gól nám mohol priniesť bod," prezradil.





Rodák z Banskej Bystrice dostal v nedeľu priestor v základnej zostave, a tak si priamo na trávniku poslednýkrát zaspieval štátnu hymnu.





"Emócie som dal bokom a snažil som si to užiť. Už som bez reprezentácie rok, počas tohto obdobia som si to v hlave upratal a vnímal som to ako bežný duel," vysvetľoval Nemec, ktorý by rád zostal v kontakte s bývalými spoluhráčmi aj po konci reprezentačnej kariéry. "Uvidíme, čo mi dovolia klubové povinnosti, ale ak budem mať priestor, určite sa prídem na chlapcov pozrieť."

Hubočan hral len pár minút

Zatiaľ čo Nemec si mohol užívať atmosféru Tehelného poľa od prvých sekúnd, ďalší z lúčiacich sa reprezentantov Tomáš Hubočan strávil na ihrisku len pár minút.

Do hry sa dostal až v závere druhého dejstva. "Obmedzovalo ma zranenie, ktoré som si priniesol z klubu, ale som vďačný aj za tých pár chvíľ, ktoré som absolvoval na trávniku," vravel 34-ročný defenzívny univerzál, ktorý si pripísal 65. štart v národnom tíme a nikdy sa nedočkal gólu. "Kariéra sa mi pred očami nepremietla, bol som zaujatý zápasom. Až po záverečnom hvizde sa obzeral okolo seba a zistil som, že je to posledný raz."





Bek cyperskej Omonie Nikózia nakukol premiérovo do reprezentácie rovnako ako Nemec v decembri 2006. Stabilne sa však objavoval v kádri až do kvalifikácie na ME 2012 a zahral si na jednom vrcholnom podujatí. "Majstrovstvá Európy v roku 2016 vo Francúzsku pre mňa boli najvýznamnejšou udalosťou v reprezentácii," zhodnotil Hubočan, ktorého si fanúšikovia v Bratislave pýtali na ihrisko skôr ako v 87. minúte. "Registroval som to a milo ma to prekvapilo. Chcel by som sa poďakovať ľuďom, ktorí kričali moje meno," uzavrel.





Tréner slovenskej futbalovej reprezentácia Pavel Hapal počas zápasu proti Paraguaju. Bratislava, (Národný futbalový štadión), 13. október 2019.Foto: SITA/Branislav Bibel.

Slovenský reprezentant Róbert Boženík sa teší zo svojho gólu v sieti Paraguaja. Bratislava (Národný futbalový štadión), 13. október 2019.Foto: SITA/Branislav Bibel.

Zľava: Tomáš Hubočan, Adam Nemec a Martin Škrteľ sa pred zápasom Slovensko - Paraguaj rozlúčili s reprezentačnou kariérou. Bratislava, (Národný futbalový štadión), 13. október 2019.Foto: SITA/Branislav Bibel.

Slovenský reprezentant Adam Nemec (11) tečuje loptu hlavou po priamom kope Paraguaja. Bratislava (Národný futbalový štadión), 13. október 2019.Foto: SITA/Branislav Bibel.

