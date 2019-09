Foto: Hokejistom roka sa stal Chára, Tatár je opäť najlepším útočníkom a ocenili aj trénera Ramsayho

BRATISLAVA 23. júna (WebNoviny.sk) - Obranca Zdeno Chára získal hlavnú cenu v ankete Hokejista roka 2019, ktorej slávnostné vyhlásenie sa uskutočnilo počas nedeľňajšieho galavečera pri príležitosti 90 rokov organizovaného hokeja na Slovensku v Bratislave.

Štyridsaťdvaročný bek Bostonu Bruins v zámorskej NHL obhájil prvenstvo z vlaňajška a do zbierky mu pribudla šiesta takáto trofej, čím sa vyrovnal rekordérovi ankety útočníkovi Mariánovi Hossovi.

V rámci hlasovania odbornej verejnosti, novinárov, klubových aj zväzových funkcionárov a samotných hráčov sme spoznali taktiež víťazov v ďalších siedmich kategóriách a zloženie All-Star tímu uplynulej sezóny Tipsport ligy. Navyše, do Siene slávy slovenského hokeja vstúpili štyri nové osobnosti.

Boj o Stanleyho pohár

Trenčiansky rodák Chára v sezóne 2018/19 takmer doviedol "medveďov" k zisku Stanleyho pohára, jeho tím však v siedmom finálovom zápase podľahol St. Louis Blues.





Skúsený Slovák bol počas celého ročníka kapitánom Bostonu a v závere play-off nastupoval s viacerými zraneniami vrátane zlomeniny čeľuste. V základnej časti odohral 62 zápasov so ziskom 14 bodov (5+9), vo vyraďovacej fáze absolvoval 23 duelov s bilanciou 2+4.





"Priznám sa, že ocenenie ma trochu prekvapilo, ale vážim si to. Ďakujem všetkým za hlasy. Ďakujem môjmu klubu za výborné podmienky a spoluhráčom za veľkú oddanosť. Manželke ďakujem za vynikajúce zázemie. Ospravedlňujem sa, že zo zdravotných dôvodov som sa nemohol zúčastniť na oceňovaní," odkázal prostredníctvom videa Chára, za ktorého prevzali trofej rodinní príslušníci - mama, otec a sestra.

Prepracoval sa do prvého tímu "bleskov"

V hlasovaní o najlepšieho obrancu Slovenska však Chára prenechal najvyššiu pozíciu mladšiemu krajanovi - Erikovi Černákovi z Tampy Bay Lightning.





Košický rodák sa v uplynulej sezóne premiérovo prepracoval do prvého tímu "bleskov" a postupne získal stabilnú pozíciu v zostave. Vydarený ročník korunoval výkonmi na domácom svetovom šampionáte, kde patril v slovenskom drese medzi opory.

"Je mi veľkou cťou, že som dostal ocenenie v náročnej konkurencii. Ďakujem spoluhráčom a trénerom z reprezentácie a tímu Tampy Bay, ktorá mi dala možnosť hrať v NHL," vyjadril sa Černák.

Nové maximum Tomáš Tatara

Cena pre najlepšieho útočníka pripadla Tomášovi Tatarovi z Montrealu Canadiens, ktorý v tejto kategórii triumfoval tretíkrát z ostatných štyroch edícií ankety. Dvadsaťosemročný krídelník vlani v lete zmenil dres a prechod do kanadského tímu mu prospel.





Generálny manažér SZĽH Miroslav Šatan (vľavo) počas príchodu na galavečer 90 rokov slovenského hokeja a odovzdávanie cien Hokejista roka 2019. Bratislava, 23. jún 2019.





Rodák z Ilavy nazbieral v základnej časti NHL 58 bodov (25+33) v 80 zápasoch, čím si vytvoril nové osobné maximum. Po skončení klubových povinnosti sa predstavil aj na májových MS.





"Chcel by som zagratulovať aj Richardovi Pánikovi a Matúšovi Sukeľovi, ktorí sa dostali spolu so mnou do najlepšej trojice útočníkov, pretože mali výborné sezóny. Víťazstvo si veľmi cením, ďakujem za podporu priateľke a všetkým, ktorí pri mne stáli," povedal Tatar.

Dvojka v Bostone Bruins

Medzi brankármi zvíťazil Jaroslav Halák, ktorý si svedomito plnil úlohu dvojky v Bostone Bruins. V základnej časti odchytal 40 duelov s úspešnosťou zákrokov 92,2 %, čím výrazne odľahčil od zápasovej záťaže Fína Tuukku Raska. Ten následne doviedol americký klub tesne pod vrchol v play-off.





"Ďakujem za hlasy, ktoré Jaro dostal. Bol veľmi rád a nadšený, že sa mu to podarilo v takejto konkurencii. Snáď ešte nejaký rôčik bude tešiť svojich priaznivcov, pretože to bol jeho sen byť brankárom," prezradila mama Jaroslava Haláka Jarmila, ktorá prebrala cenu v mene svojho syna. Ten ju následne doplnil prostredníctvom krátkej videonahrávky: "Ďakujem spoluhráčom, kamarátom, rodine a manželke za veľkú podporu počas celej sezóny."





Sprava: Slovenský hokejista Erik Černák s priateľkou počas príchodu na galavečer 90 rokov slovenského hokeja a odovzdávanie cien Hokejista roka 2019. Bratislava, 23. jún 2019.

Cenu Pavla Demitru pre najlepšieho hráča do 20 rokov dostal premiérovo útočník Adam Liška, ktorý zažil prelomovú sezónu. Z juniorskej kategórie sa presunul priamo do KHL, kde bol plnohodnotnou súčasťou zostavy Slovana Bratislava. V drese s dvojkrížom na hrudi absolvoval na prelome rokov juniorský svetový šampionát a v máji sa dostal do nominácie na seniorské MS.

"Cenu si veľmi vážim. Najmä preto, že je pomenovaná po takom hráčovi, akým bol Pavol Demitra. Bol pre mňa vzorom a ja verím, že sa priblížim k jeho úspechom," povedal Liška.

Cenu prebral Petrovický

Len druhýkrát v histórii ankety triumfoval medzi trénermi zahraničný kouč. Kanaďan Craig Ramsay síce nedoviedol slovenskú reprezentáciu do štvrťfinále MS, ale jeho zverenci na domácom svetovom šampionáte bavili divákov ofenzívnou hrou a získali si priazeň celej krajiny. V roku 2012 uspel v trénerskej kategórii Čech Vladimír Vůjtek, ktorý vtedy získal s národným tímom striebro na MS v Helsinkách.





Sprava: Synovec Pavla Demitru, Martin Jakubek s priateľkou počas príchodu na galavečer 90 rokov slovenského hokeja a odovzdávanie cien Hokejista roka 2019. Bratislava, 23. jún 2019.

"Mal som povinnosti, ktoré mi nedovolili zúčastniť sa slávnostného galavečera. Toto ocenenie patrí všetkým ľuďom, ktorí mi pomáhali v reprezentácii aj na zväze. Ďakujem Mirovi Šatanovi za príležitosť trénovať slovenský národný tím a ďakujem aj hráčom za ich výkony," uviedol Ramsay prostredníctvom videoodkazu. Cenu zaňho prevzal jeho reprezentačný asistent Petrovický.





V hlasovaní o najlepšieho rozhodcu premiérovo zvíťazil Peter Stano, ktorý sa ako jediný slovenský arbiter zúčastnil MS v Bratislave a Košiciach. Na prelome decembra a januára sa navyše predstavil aj na svetovom šampionáte juniorov.





Stano po siedmich rokoch nadvlády vystriedal na rozhodcovskom tróne Vladimíra Balušku. "Je to pre mňa obrovská pocta a česť, že som získal toto ocenenie. Ďakujem rodine, priateľom a kolegom, ktorí pri mne stáli a podporovali ma," povedal Stano.

All-Star Tipsport ligy

Najlepšou hokejistkou Slovenska sa stala Nicol Čupková, ktorá v minulej sezóne nastupovala v ruskej najvyššej súťaži za Agidel Ufa a bola druhou najproduktívnejšou hráčkou tímu. Dvadsaťšesťročná útočníčka nazbierala 44 bodov (20+24) v 35 zápasoch základnej časti, v 6 dueloch play-off mala bilanciu 3+3.





"Cením si každý jeden hlas, ktorý som dostala v tejto ankete. Ďakujem za podporu všetkým trénerom, ktorí ma viedli a takisto mojim spoluhráčkam z klubu aj reprezentácie," hovorila Čupková.





Zľava: Slovenský hokejista Robert Petrovický s manželkou počas príchodu na galavečer 90 rokov slovenského hokeja a odovzdávanie cien Hokejista roka 2019. Bratislava, 23. jún 2019.





Do All-Star tímu minulej sezóny slovenskej najvyššej hokejovej súťaže Tipsport ligy sa dostali brankár Michal Valent, obrancovia Tomáš Starosta (obaja HK Dukla Trenčín), Ivan Ďatelinka (HC 05 iClinic Banská Bystrica), útočníci Róbert Lantoši, Samuel Buček (obaja HK Nitra) a Ladislav Nagy (HC Košice). Zaujímavosťou je, že Trenčania Valent so Starostom obhájili pozície z minulého roka.

Šupler a Filc do siene slávy

Sieň slávy slovenského hokeja sa v nedeľu rozrástla o štyroch nových členov. V kategórii tréner do nej uviedli dvojicu bývalých reprezentačných koučov - Júliusa Šuplera a Jána Filca.





Z hráčov sa dočkal tejto pocty Oto Haščák a spomedzi funkcionárov Ferdinand Marek, ktorý bol kľúčovou postavou pri rozvoji ľadového hokeja na území Slovenska.





Výsledky ankety Hokejista roka 2019 Hokejista roka: Zdeno Chára (Boston Bruins) Najlepšia hokejistka: Nicol Čupková (Agidel Ufa) Najlepší hráč do 20 rokov (Cena Pavla Demitru): Adam Liška (Slovan Bratislava)

Najlepší brankár (Cena Vladimíra Dzurillu): Jaroslav Halák (Boston Bruins) Najlepší obranca (Cena Róberta Švehla): Erik Černák (Tampa Bay Lightning) Najlepší útočník (Cena Jozefa Golonku): Tomáš Tatar (Montreal Canadiens) Najlepší tréner (Cena Ladislava Horského): Craig Ramsay (hlavný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie) Najlepší rozhodca (Cena Juraja Okoličányho): Peter Stano

All-Star tím Tipsport ligy 2018/2019: Michal Valent - Tomáš Starosta (obaja HK Dukla Trenčín), Ivan Ďatelinka (HC 05 iClinic Banská Bystrica) - Róbert Lantoši, Samuel Buček (obaja HK Nitra), Ladislav Nagy (HC Košice)

Noví členovia Siene slávy slovenského hokeja: Július Šupler, Ján Filc (obaja tréneri), Oto Haščák (hráč) a Ferdinand Marek (funkcionár)

Zdroj: WebNoviny.sk

