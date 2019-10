Foto: Ford plný ľudí narazil do zábradlia, odhodilo ho do koryta rieky a prevrátil sa

BRATISLAVA/ROŽŇAVA 31. decembra (WebNoviny.sk) - Štyri osoby sa zranili pri nehode, ktorá sa stala v nedeľu nadránom v katastri obce Čoltovo v okrese Rožňava. Vodič Fordu pri prejazde zákrutou zišiel z cesty a narazil do zábradlia na moste cez rieku Slaná.

Auto sa odrazilo pod most do suchej časti koryta rieky a prevrátilo sa na bok. Ako agentúru SITA informovala košická policajná hovorkyňa Jana Mésarová, v aute boli štyri osoby vo veku 17, 27, 31, 54 rokov z okresu Rimavská Sobota a podľa predbežných lekárskych správ utrpeli ľahké zranenia.

Tri osoby sa podrobili dychovej skúške, pričom najstaršej osobe z posádky bol na zistenie prítomnosti alkoholu nariadený odber krvi. Dychové skúšky boli u dvoch z osôb pozitívne s nameranými hodnotami 0,11 mg/l a 0,50 mg/l alkoholu v dychu.

U mladistvej osoby (17) bola dychová skúška negatívna. Bližšie okolnosti tejto dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho objasňovania. Polícia zároveň zisťuje, kto v čase nehody sedel za volantom.

