Foto: Farmári končia stanovačku v Bratislave, na vedenie platobnej agentúry podávajú trestné oznámenie

BRATISLAVA 26. apríla (WebNoviny.sk) - Protestujúci farmári, ktorí od minulého týždňa stanujú pred budovou Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) v Bratislave, podávajú na jej vedúcich pracovníkov trestné oznámenie na NAKA za zneužívanie právomoci verejného činiteľa a za napomáhanie pri prečine poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Spred budovy sa stiahnu

Informoval o tom v piatok na brífingu František Oravec z Iniciatívy poľnohospodárov. Zároveň dodal, že jeho požiadavke na nahliadnutie do spisov spoločnosti ESIN vyhovejú 30. apríla, a tak sa protestujúci farmári spred budovy PPA v piatok po podaní trestného oznámenia stiahnu.

Poľnohospodári, protestujúci už niekoľko dní pred PPA, majú jediný cieľ, a to nazrieť do spisu firiem patriacich spoločnosti ESIN, ktoré údajne križujú farmára Františka Oravca a podľa názoru predstaviteľov Iniciatívy poľnohospodárov sa podieľajú na subvenčnom podvode.

Chcú odhaliť nekalé praktiky

"Nahliadnutím do spisu chceme odhaliť nekalé praktiky a vytvoriť precedens, ktorý pomôže aj ďalším farmárom na celom Slovensku s podobným problémom," uviedol v piatok František Oravec.

Pôdohospodárska platobná agentúra po stredajšom ústnom pojednávaní uznala právo Františka Oravca nazrieť do spisu protistrany. "Následne, odvolávajúc sa na údajné objektívne dôvody, GDPR a nutnosť vybieliť niektoré údaje zo spisov pre ochranu osobných údajov, určila PPA termín tohto úkonu až na 30. apríla 2019. Máme vážne obavy, že počas nasledujúcich dní môže dôjsť k manipulácii so spisom, a to pre zahladenie stôp subvenčného podvodu, a kvôli obštrukciám od roku 2017 pre znemožnenie nazrieť do spisu. Vybielenie niektorých údajov kvôli GDPR mohla PPA podľa nášho názoru stihnúť skôr," dodal Oravec.

Agentúra SITA oslovila so žiadosťou o reakciu aj Pôdohospodársku platobnú agentúru.

Stany farmárov pred budovou Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). Protestná stanovačka farmárov je reakciou na opakované zamietnutie nazretia do spisov firiem spoločnosti ESIN. Bratislava, 23. apríl 2019.

Transparent vyvesený v rámci protestnej stanovačky slovenských farmárov pred budovou Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). Bratislava, 23. apríl 2019.

Stany farmárov pred budovou Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). Protestná stanovačka farmárov je reakciou na opakované zamietnutie nazretia do spisov firiem spoločnosti ESIN. Bratislava, 23. apríl 2019.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !