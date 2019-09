Foto: Časť Slovenska zasiahli silné búrky, najvážnejšia situácia bola v Prešovskom kraji

BRATISLAVA 17. júna (WebNoviny.sk) – Viac ako 100 profesionálnych a dobrovoľných hasičov zasahovalo do pondelkového rána pri viac ako 60 udalostiach, ktoré vznikli vplyvom nepriaznivého počasia.

Informuje o tom Prezídium Hasičského a záchranného zboru SR na svojej oficiálnej stránke na sociálnej sieti Facebook.

Najčastejšie hasiči pomáhali pri odstraňovaní spadnutých stromov z cestných komunikácii a odčerpávaní vody zo zatopených ulíc a pivníc.



„Situácia bola najvážnejšia v Prešovskom kraji, kde bola ich pomoc potrebná 23-krát. V Banskobystrickom kraji zasahovali hasiči pri 16 udalostiach, v Košickom kraji boli vyslaní k 12 udalostiam a v Žilinskom kraji zasahovali 4-krát,“ píšu hasiči.

Hasiči zasahovali v nedeľu vo viacerých lokalitách na Spiši a pod Tatrami. Ako pre SITA uviedla operačná dôstojníčka Krajské riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove, väčšinou mali prácu v Poprade, Levoči, Kežmarku, ale aj vo Svite. „V Poprade padali krúpy, odtokové kanály nestíhali absorbovať vodu. Niektorí ľudia mali zaplavené záhrady, ale aj pivnice rodinných domov,“ informovala.

V meste Spišské Podhradie je vyhlásená mimoriadna situácia. V nedeľu sa mestom prehnala veterná smršť a po prietrži mračien tam zatopilo asi 50 nehnuteľností. Pre agentúru SITA to potvrdil primátor Michal Kapusta. „Najprv prišla veterná smršť, pri ktorej popadalo niekoľko stromov, následne sme nemali prejazdné dve ulice či cestu do mestskej časti Katúň. Potom prišla prietrž a pod vodou sa za necelú polhodinu ocitlo asi 50 nehnuteľností v štyroch lokalitách, a to súkromných aj v majetku mesta,“ opísal situáciu primátor. Zároveň sa prepadla cesta a chodník v smere na Galovu ulicu. Mimoriadna situácia platí v meste od nedele 16:05.





Cez noc v Spišskom Podhradí odstraňovali nánosy blata a odčerpávali vodu zo zaplavených priestorov domov. „Pílili sme tiež stromy a dnes naši ľudia, zamestnanci úradu, pokračujú v odstraňovaní nánosov, kameňov a štrku, a čistia nanovo priepusty, aby sme boli pripravení, ak by sa situácia zopakovala,“ povedal Kapusta. V meste zatiaľ monitorujú a analyzujú škody, a snažia sa sprejazdniť jednotlivé časti mesta.





