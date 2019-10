Foto: Čaputová podporila vznik kontrolného výboru v parlamente, Mitrík nechá spracovať novelu

8.10.2019 (Webnoviny.sk) - Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová podporuje zámer Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ), aby vznikol kontrolný výbor, ktorý by z pozície parlamentu pomohol vymôcť kontrolné zistenia, resp. vyvíjal by legitímny nátlak na nápravu.

Novela rokovacieho poriadku

"Sme jedna z posledných krajín z európskej dvadsaťosmičky, ktorá tento kontrolný výbor nemá," povedal v utorok po stretnutí so slovenskou prezidentkou predseda NKÚ Karol Mitrík.

Predseda parlamentu podľa vyjadrení Mitríka nechá spracovať novelu rokovacieho poriadku. V nej by mal byť zakotvený kontrolný výbor. "Mali by sme uskutočniť ešte cestu do Českej republiky, kde takýto kontrolný výbor funguje, aby sa aj pán predseda exaktnou komunikáciou presvedčil, že tento kontrolný výbor dáva zmysel," dodal Mitrík.

Zuzana Čaputová sa predsedu NKÚ na stretnutí pýtala na príčiny stavu v súvislosti so zisteniami pri kontrole s nakladaním s verejnými financiami. Problémy vidí vo vnútornej kontrole, ktoré jednotlivé inštitúcie majú.

Kontrola musí byť súčasťou riadenia

"Faktom je, že NKÚ nemôže kompenzovať chýbajúci systém vnútornej kontroly," skonštatovala Čaputová. A ako doplnil Mitrík, kontrola musí fungovať na všetkých úrovniach štátu a musí byť súčasťou riadenia štátu.

Druhým problémom podľa Mitríka je, že v mnohých rozhodnutiach na úrovni štátu alebo na úrovni jednotlivých zložiek rezortov, sú rozhodnutia často rýchle, či politické a väčšinou nie na základe kvalifikovaných analýz. Treťou oblasťou, na ktorú úrad poukazuje, je vyvodzovanie osobnej zodpovednosti.





"Som rada, že úrad kontroluje aj hospodárnosť a efektivitu vynakladania verejných zdrojov a zároveň, či sa plnia jednotlivé ciele verejných politík," povedala Čaputová.









Zuzana Čaputová prijala v Prezidentskom paláci predsedu Národného kontrolného úradu (NKÚ) Karola Mitríka. Bratislava, 8. október 2019.

