Fortuna liga (21. kolo): ŠK Slovan Bratislava – FC Spartak Trnava (online)

BRATISLAVA 3. marca (WebNoviny.sk) - Po dlhých vyše deviatich rokoch sa v nedeľu na bratislavskom Tehelnom poli konečne hrá súťažný zápas, v ktorom ŠK Slovan Bratislava hostí odvekého rivala FC Spartak Trnava. Stretnutie 21. kola Fortuna ligy 2018/2019 sa hrá od 18.00 h.

"Belasí" naposledy na Tehelnom poli nastúpili 25. novembra 2009. Vtedy v odvete štvrťfinále Slovenského 2009/2010 pohára remizovali s Myjavou 0:0. "Doma" tak hrajú po 3385 dňoch a navyše pred vypredaným hľadiskom. Prekonaný zrejme bude aj divácky rekord, keďže kapacita nového Národného futbalového štadióna je 22 500 miest.

Slovan je už istý víťaz základnej časti Fortuna ligy. V tejto sezóne ešte neprehral a nazbieral už 52 bodov (16 víťazstiev, tri remízy).

I. polčas



V úvodnom polčase mali podľa očakávania loptu častejšie na kopačkách domáci futbalisti, ale ťažko sa presadzovali v koncovke. Trnavčania vsádzali na konsolidovanú defenzívu a v 15. min sa osmelili, keď Kire Markoski pohrozil strelou spoza pokutového územia.



O päť minút neskôr sa dostali do šance hráči Slovana. Z druhej vlny prudko vypálil Marin Ljubičič, ktorého delovku Dobrivoj Rusov len vyrazil. V závere prvého dejstva mali „belasí“ ešte jednu príležitosť na zmenu bezgólového stavu, zakončenie Aleksandara Čavriča opäť zneškodnil pozorný Rusov.

II. polčas



Premiérový gól na „novom“ Tehelnom poli videli zaplnené tribúny až po zmene strán. Mohova zblokovaná strela našla v šestnástke voľného Andraža Šporara a ten v 50. min napol sieť – 1:0.



Od tohto momentu futbalisti Slovana kontrolovali hru a vytvárali si ďalšie možnosti. V 61. min musel zasahovať na bránkovej čiare trnavský obranca Tomáš Košút a onedlho v obrovskej šanci zaváhal Moha, ktorý zblízka nenamieril presne.



V 72. min mohol vyrovnať David Depetris, jeho hlavička však skončila na bočnej sieti. V závere Spartak musel otvoriť hru a doplatil na to v 86. min, keď defenzíva úradujúceho šampióna zabudla na Šporara a Slovinec druhýkrát v zápase prekonal Rusova – 2:0.

Atmosféra na štadióne Tehelné pole pred začiatkom futbalového zápasu 21. kola jarnej časti Fortuna ligy 2018/2019 medzi ŠK Slovan Bratislava - FC Spartak Trnava. Bratislava, 3. marec 2019.





Fortuna liga – 21. kolo

nedeľa

ŠK Slovan Bratislava – FC Spartak Trnava 2:0 (0:0)

Národný futbalový štadión (NFŠ) – Tehelné pole



Góly:

50. – 1:0 A. Šporar

86. – 2:0 A. Šporar



Žlté karty (1 – 4):

58. Moha – 25. V. Dudl, 46. K. Yilmaz, 52. E. Grendel, 58. Abena, 60. M. Turňa



strely celkovo (na bránu): 12:6 (6:0) rohové kopy: 4:2, ofsajdy: 0:2, držanie lopty (v %): 70 – 30, rozhodcovia: P. Chmura – M. Benko, R. Bobko, 22 500 divákov (vypredané)



Zostavy:

Slovan: Greif – Medvěděv, Bajrić, Božikov, Suchockij – Ljubicić, de Kamps – Holman – Čavrić, Šporar, Moha

Spartak: Rusov – Turňa, Abena, Košút, Čonka – Markoski, Janečka, Grendel, Dudl – Depetris, Yilmaz





Fanúšikovia na tribúne štadióna Tehelné pole pred začiatkom futbalového zápasu 21. kola Fortuna ligy 2018/2019 medzi ŠK Slovan Bratislava – FC Spartak Trnava. Bratislava, 3. marec 2019.Foto: SITA/Martin Medňanský.

Fanúšikovia prichádzajú na štadión Tehelné pole pred začiatkom futbalového zápasu 21. kola Fortuna ligy 2018/2019 medzi ŠK Slovan Bratislava – FC Spartak Trnava. Bratislava, 3. marec 2019.Foto: SITA/Martin Medňanský.

Atmosféra na Bajkalskej ulici vedľa štadióna Tehelné pole pred začiatkom futbalového zápasu 21. kola Fortuna ligy 2018/2019 medzi ŠK Slovan Bratislava – FC Spartak Trnava. Bratislava, 3. marec 2019.

Zľava: Myenty Abena z FC Spartak Trnava a Andraž Šporar z ŠK Slovan Bratislava počas futbalového zápasu 21. kola jarnej časti Fortuna ligy 2018/2019. Bratislava, 3. marec 2019.Foto: SITA/Martin Medňanský.

Atmosféra na štadióne Tehelné pole pred začiatkom futbalového zápasu 21. kola Fortuna ligy 2018/2019 medzi ŠK Slovan Bratislava – FC Spartak Trnava. Bratislava, 3. marec 2019.





Fanúšikovia Trnavy budú chýbať





Po tom, ako sa fanúšikovia z Trnavy rozhodli nevycestovať na najväčšie slovenské derby, funkcionári „belasých“ na informovali, že pre priaznivcov bratislavského klubu ponúknu do predaja aj tisíc vstupeniek do sektoru hostí.





Ak by sa ho podarilo zaplniť, na Tehelnom poli by mohla byť v nedeľu naplnená maximálna kapacita – 22 500 priaznivcov, čo by bol nový divácky rekord najvyššej slovenskej súťaže v ére samostatnosti.

Maximom je zatiaľ 22 354 divákov





Doterajším maximom je návšteva 22 354 divákov na dueli Slovan Bratislava – Spartak Trnava (3:1) v 14. kole najvyššej slovenskej súťaže 1996/1997.





„Z hráčskej kariéry na Slovensku sú tribúny plné ľudí na Tehelnom poli pre mňa jedni z tých najkrajších spomienok. Verím, že s novým štadiónom porastie návštevnosť zápasov Slovana a mnohokrát budeme môcť zažiť to, čo predtým v minulosti – zaplnené tribúny,“ vyhlásil pre agentúru SITA niekdajší hráč Slovana a slovenskej reprezentácie Szilárd Németh, ktorý v spomenutom zápase proti Trnave strelil jeden gól.





Najvyššie ligové návštevy v ére samostatnosti





22 354 Slovan – Trnava (3:1) – v 14. kole ročníka 1996/1997

22 000 1. FC Košice – Trnava (2:2) – v 1. kole ročníka 1996/1997

20 850 Trnava – Slovan (0:0) – v 21. kole ročníka 1994/1995

20 753 Trnava – 1. FC Košice (0:0) – v 16. kole ročníka 1996/1997

20 318 Trnava – Slovan (0:1) – v 26. kole ročníka 1995/1996

20 153 Trnava – Prešov (3:0) – v 11. kole ročníka 1996/1997

