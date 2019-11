Formulu 1 čakajú zmeny, uvažuje sa aj nad novým formátom kvalifikácie

HOCKENHEIM 23. júla (WebNoviny.sk) - Predstavitelia motoristickej formuly 1 sa údajne zamýšľajú nad zmenou formátu kvalifikácie, radi by totiž zvýšili jej atraktívnosť.

Jeden z návrhov predpokladá, že pretekári by mali k dispozícii na odjazdenie iba jedno kolo, v priebehu ktorého by sa museli snažiť o dosiahnutie najlepšieho možného času. Túto myšlienku presadzuje Paddy Lowe z Williamsu. Súčasný model kvalifikácie, ktorá je rozdelená na tri sekcie, platí od roku 2006.



Už v piatok vyšla na svetlo informácia, že v sezóne 2021 nastanú v seriálu F1 zmeny, čo sa týka veľkosti pneumatík. Z doterajších 13-palcových sa prejde na omnoho väčšie 18-palcové. Zdá sa však, že to nebude jediná novinka. Podľa Paddyho Lowa by práve nová veľkosť gúm a zákaz využívania vykurovacích prostriedkov na ne mohli viesť k zmene formátu kvalifikácie.

"Viem, že prebiehajú rozhovory s cieľom zmeniť kvalifikačný formát na taký, v ktorom by si jazdci odkrútili menej kôl. Pre F1 by to bolo dobré. To by kládlo ešte väčší dôraz na preumatiky," povedal technický riaditeľ Williamsu, ktorý však nie je presvedčený o tom, že upustenie od zahrievania pneumatík je správny krok.





