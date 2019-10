Formula 1 sa v „turbo ére“ zmenila na dominanciu Mercedesu, Wolff ďakuje za šiesty titul aj Laudovi

14.10.2019 (Webnoviny.sk) - Seriál pretekov formuly 1 sa počas tzv. turbo éry zmenil na dominanciu tímu Mercedes. Víťazstvom Valtteriho Bottasa a tretím miestom Lewisa Hamiltona v japonskej Suzuke spečatil v pohári konštruktérov už šiesty titul v sérii, hoci do konca sezóny zostávajú ešte štyri podujatia.

Lauda bol dôležitá súčasť tímu

Veľký podiel na obdivuhodnom víťaznom ťažení má šéf Mercedesu Toto Wolff, ktorý tento úspechu venoval zosnulému Nikimu Laudovi.

"Niki bol veľmi dôležitou súčasťou tímu od začiatku našej cesty. Pred šiestimi alebo siedmimi rokmi sme chceli pravidelne vyhrávať preteky a bojovať o majstrovský titul. Teraz máme šesť titulov po sebe... Niki bol výnimočnou osobnosťou, ktorá nás podporovala, no zároveň vyvíjala tlak. Myslím na neho každý deň a stále je ťažké uveriť tomu, že tu už nie je," cituje Wolffa aj portál racefans.net.

Toto Wolff priznal, že v niektorých situáciach rozmýšľa nad tým, čo by trojnásobný majster sveta z Rakúska povedal alebo si myslel. Odpoveď má aj na aktuálnu situáciu po zisku šiesteho konštruktérskeho titulu v sérii. "Dnes by Niki zrejme povedal: Gratulujem k šiestemu titulu, ale budúcu sezónu máme pred sebou novú výzvu. Bol to jeho spôsob, aby sme sa nikdy neuspokojili," vyjadril sa 47-ročný rodák z Viedne.

Hamilton môže vyrovnať Schumachera

Rovnako dlhú víťaznú konštruktérsku sériu predviedlo v rokoch 1999 - 2004 Ferrari, ale v sezóne 1999 mu triumf v poradí jazdcov vyfúkol Fín Mika Häkkinen na McLarene.

Mercedes je v tomto ohľade stopercentný a je jasné, že v sezónach 2014 - 2019 získa jeho jazdec titul. V aktuálnom ročníku je k nemu podstatne bližšie úradujúci šampión Lewis Hamilton, ktorý má pred Valtterim Bottasom náskok 64 bodov.

Zaujímavosťou je, že práve Lauda zohral kľúčovú rolu pri angažovaní Hamiltona v roku 2013. Odvtedy získal Brit štyri tituly a celkovo ich má na konte päť. Prípadným šiestym by sa osamostatnil na druhom mieste historických tabuliek a už len jeden titul by ho delil od vyrovnania zápisu Nemca Michaela Schumachera.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !