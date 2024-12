Fontánu v Bratislave prekryli červenou plachtou, upozorňuje na požiare vo svete

30.8.2019 (Webnoviny.sk) - S cieľom poukázať na závažnosť globálneho otepľovania a masívneho odlesňovania prikryli aktivisti zemeguľu, ktorá je súčasťou Fontány mieru na Hodžovom námestí v Bratislave, červenou látkou.

Rozsiahle požiare vidieť aj z vesmíru

"Dym z boreálnych lesov na Sibíri presahuje veľkosť Európskej únie, rozsiahle požiare v dažďových pralesoch Južnej Ameriky vidieť aj z vesmíru,” zdôraznila národná koordinátorka Extinction Rebellion Karolína Gelatičová.

Na Sibíri horia lesy o rozlohe 4,3 milióna hektárov, čo je rozloha väčšia ako Dánsko. Od začiatku roka úplne zhorelo už 13,1 milióna hektárov lesov. Požiare na Sibíri emitujú toľko oxidu uhličitého, ako vypustí 36 miliónov áut. Nebezpečné sú tiež preto, že prispievajú k topeniu permafrostu, pod ktorým sa nachádzajú veľké ložiská metánu a ten je niekoľkonásobne silnejší skleníkový plyn ako oxid uhličitý.

Obyvatelia Slovenska sú súčasťou problému

V Amazonskom pralese sa od 70. rokov odlesnilo približne 20 percent jeho pôvodnej rozlohy. Odlesňovanie, ktoré súvisí s dopytom po pôde, sprevádzajú aj rozsiahle požiare, ktoré zakladajú tamojší farmári. Počet požiarov narástol na viac ako 75-tisíc.

Odlesnená pôda slúži na pestovanie sóje a chov dobytka, ktorý je exportovaný aj do Európy a na Slovensko. “Cieľom hnutia je teda poukázať na to, že aj obyvatelia Slovenska sú súčasťou tohto problému,” uzavrela Gelatičová.

